Mától csökkentek a bérletárak – kiderült, kiket kompenzál a BKK az új tarifarendszer miatt Március elsejétől a teljes árú budapesti havibérlet 8950 forintba kerül, és érvényes a főváros egész területén a MÁV, a Volánbusz, valamint a HÉV járatain is, a BKK-járatokon érvényes a Pest megyére váltott havi vármegyebérlet, valamint a havi országbérlet is. Az árcsökkenés érinti a félhavi, a negyedéves és az éves Budapest-bérleteket is, amelyek 5950, 26 850 és 99 950 forintba kerülnek. Tizennégy év alatt ingyenes lesz az utazás.