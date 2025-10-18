Fontos bejelentést tett a MÁV: pótlóbuszok közlekednek vasárnaptól az egyik fontos vonalon - itt van minden tudnivaló

A MÁV közleménye hangsúlyozta, hogy a 106-os vasútvonal nem szűnik meg, csak a térségben zajló munkahelyteremtő beruházásoknak jobban megfelelő, új nyomvonalat kap. Így egy érintett pályaszakasz elbontását, valamint az új nyomvonal előkészítését és megépítését követően visszatér ide a vonatközlekedés – a MÁV-csoport szándékai szerint a korábbinál jobb menetrendi kínálat és általános szolgáltatási színvonal mellett. A pótlóbuszok ideiglenesen állnak forgalomba.

Pótlóbuszokkal szállítják az utasokat a 106-os vasútvonalon / Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

A MÁV weboldalán menetrendekkel, továbbá a buszmegállók vasútállomásoktól való távolságát is ábrázoló térképekkel segítik a buszokkal és az útvonalakkal kapcsolatos tájékozódást, eligazodást.

Október 19-től, Debrecen és Nagykereki között már minden vonat helyett pótlóbuszokkal biztosítják az utazást.

A buszok órás ütemben közlekednek kora reggeltől késő estig, de betétjáratok és gyorsjáratok is segítik a rugalmasabb eljutást, sőt a hajnali és késő éjszakai utazási lehetőséget is fenntartják a buszokkal.

A buszos pótlást előzetesen egyeztették a térség polgármestereivel, akik elfogadták az ideiglenes pótlást és forgalmi rendet. Az elavult vonatoknál sokkal korszerűbb, klimatizált és a szigorúbb kibocsátási normáknak megfelelő, környezetbarát működésű Euro 6-os motorral szerelt buszokat állítanak forgalomba a pótlásra.

Gyorsabbak a vonatnál a pótlóbuszok

A közlemény szerint, az átmeneti vasúti szünetelésnek további, az utazók számára ugyancsak előnyös oldala, hogy a buszjáratokkal akár félórával is rövidülhet a menetidő:

a vonatok jelenlegi mintegy 100 perces menetidejéhez képest a minden állomást és megállót érintő S506-os buszok menetideje 78 perc,

a Derecskét nem érintő G506-os járatoké és a csúcsidőben az M35-ös autópályán közlekedő X506-os buszok menetideje 72 perc,

a jellemzően csúcsidőben, rövidebb útvonalon közlekedő Z506-os buszok menetideje pedig mindössze 56 perc.

A megállási helyek nem módosulnak egy kivételével: Konyár vasútállomás helyett a könnyebben megközelíthető Konyár, Sóstói utca 14. megállóban állnak meg a buszok. Az utasok számára fontos, hogy a pótlóbuszok többsége csatlakozik a Tokaj és a Nyírség InterCitykhez, így a továbbutazást is biztosítjuk a megszokott távolsági vonatokkal.

A pótlóbuszokon az Autóbusz üzletszabályzat és az Autóbuszos Helyközi és Helyi Díjszabás előírásai érvényesek. A vasútvonalra elővételben megváltott menetjegyek az érvényességi idejükön belül felhasználhatók a buszokon.