ukrajnai béke
Zelenszkij
Marco Rubio

Sorsdöntő tárgyalások kezdődtek Floridában, a legszorosabb szövetésgesét elveszített Zelenszkij torkán most nyomhatják le az amerikai béketervet

Ma délután Miamiban az ukrán delegációval egyeztetnek az amerikaiak. Jövő héten Moszkvába utazik az amerikai különmegbízott. A béketárgyalásokkal párhuzamosan gyilkos drónháború zajlik.
VG
2025.11.30, 16:15

Vasárnap délelőtt - magyar idő szerint kora délután - találkoznak az amerikai tisztviselők az ukrán delegációval Dél-Floridában. A Fehér Ház megállapodásra törekszik Moszkvával és Kijevvel a majdnem négyéves ukrajnai háború befejezéséről.

béketárgyalások
Több szálon futnak a béketárgyalások / Fotó: AFP

Béketárgyalások Floridában és Moszkvában

Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje vesznek részt a Hallandale Beachen, Miami északi részén folyó tárgyalásokon

 – közölte az amerikai külügyminisztérium közleményében. 

Az ukrán tárgyalócsapatot a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rusztem Umerov vezeti.

A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy Szergej Kiszlica külügyminiszter-helyettes is csatlakozott Umerovhoz. 

Míg Steve 

Witkoff a következő héten vezet egy amerikai delegációt Oroszországban.

 Orosz és ukrán dróntámadások

Moszkva polgári célpontok bombázásával torolta meg, hogy az ukránok fekete-tengeri orosz olajlétesítményeket támadtak. 

Legkevesebb egy ember meghalt és 11 másik, köztük egy gyerek, megsérült egy orosz dróntámadásban Kijev közelében szombat éjjel 

– jelentették az ukrán hatóságok.

A támadást azt követően indították az oroszok, hogy Kijev bejelentette: 

tengeri drónokkal támadott egy fontos olajipari létesítményre egy fekete-tengeri orosz kikötőben,

 Novorosszijszk közelében.  

