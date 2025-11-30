Sorsdöntő tárgyalások kezdődtek Floridában, a legszorosabb szövetésgesét elveszített Zelenszkij torkán most nyomhatják le az amerikai béketervet

Vasárnap délelőtt - magyar idő szerint kora délután - találkoznak az amerikai tisztviselők az ukrán delegációval Dél-Floridában. A Fehér Ház megállapodásra törekszik Moszkvával és Kijevvel a majdnem négyéves ukrajnai háború befejezéséről.

Több szálon futnak a béketárgyalások / Fotó: AFP

Béketárgyalások Floridában és Moszkvában

Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje vesznek részt a Hallandale Beachen, Miami északi részén folyó tárgyalásokon

– közölte az amerikai külügyminisztérium közleményében.

Az ukrán tárgyalócsapatot a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rusztem Umerov vezeti.

A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy Szergej Kiszlica külügyminiszter-helyettes is csatlakozott Umerovhoz.

Míg Steve

Witkoff a következő héten vezet egy amerikai delegációt Oroszországban.

Orosz és ukrán dróntámadások

Moszkva polgári célpontok bombázásával torolta meg, hogy az ukránok fekete-tengeri orosz olajlétesítményeket támadtak.

Legkevesebb egy ember meghalt és 11 másik, köztük egy gyerek, megsérült egy orosz dróntámadásban Kijev közelében szombat éjjel

– jelentették az ukrán hatóságok.

A támadást azt követően indították az oroszok, hogy Kijev bejelentette:

tengeri drónokkal támadott egy fontos olajipari létesítményre egy fekete-tengeri orosz kikötőben,

Novorosszijszk közelében.