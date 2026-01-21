Fotógaléria: ellepte Kamcsatkát a több méteres hó, hétméteres hófalak között az autók, bezárták az iskolákat
Egy erős ciklon csapott le Oroszország távol-keleti Kamcsatka-félszigetére, erős szelet és rekordmennyiségű havat hozva.
A térség központjában, Petropavlovszk–Kamcsatszkijban két férfi vesztette életét, amikor a háztetőkről lezúduló hó maga alá temette őket. A mentőszolgálatok folyamatosan tisztítják az utakat és a tetőket. A boltokban ideiglenes készlethiány alakult ki.
A heves hóesés és az erős szél miatt számos utat lezártak, a tömegközlekedést ideiglenesen felfüggesztették, járatkésések és -törlések nehezítették a közlekedést.
