Fotógaléria: ellepte Kamcsatkát a több méteres hó, hétméteres hófalak között az autók, bezárták az iskolákat

A térség központjában, Petropavlovszk–Kamcsatszkijban két férfi vesztette életét, amikor a háztetőkről lezúduló hó maga alá temette őket. A mentőszolgálatok folyamatosan tisztítják az utakat és a tetőket. A boltokban ideiglenes készlethiány alakult ki.

Fotó: ALEXANDER A. PIRAGIS

A heves hóesés és az erős szél miatt számos utat lezártak, a tömegközlekedést ideiglenesen felfüggesztették, járatkésések és -törlések nehezítették a közlekedést.