Harcba keveredett a Wagner csoport, meredten figyeli a vissszatérést Kína és az egész technológiai ipar

Mali hadserege szombaton jelentette, hogy az al-Kaidához kötődő fegyveres harcosok támadták meg a laktanyáikat Bamakóban és az ország más részein. Míg egy orosz nagykövetségi tisztviselő azt közölte, hogy az Afrikai Hadtest, a Wagner zsoldoscsoport afrikai műveleteinek Kreml által ellenőrzött utódszervezete, támogatja a mali erőket a fővároson kívüli fegyveresek elleni küzdelemben.

Füst és robbanások Bamakóban

Maliban élők helyi idő szerint reggel 7:30 körül füstről és robbanásokról számoltak be Bamako repülőtere közelében.

A lázadó Azawad Felszabadítási Front pedig azt állította, hogy egy katonai helikoptert lelőttek az északi Kidal városában. A hadsereg szóvivőjét nem érte el a Bloomberg az ügyben.

A dzsihadisták egyre nagyobb nyomást gyakorolnak Bamakóra:

az üzemanyag-ellátás zavarai,

a katonai konvojok elleni ismételt támadások az elmúlt hónapokban destabilizálták a fővárost.

Az Egyesült Államok nemrégiben megújította diplomáciai kapcsolatait Malival.

Az orosz Wagner zsoldosok a franciákat váltották

Az egyik al-Kaidához köthető csoport, a Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, növelte a főváros feletti ellenőrzését, ami a felkelés eszkalációjával fenyeget.

Hatalmas a tét: a lítium

Mali – Afrika egyik legnagyobb aranytermelője – éppen kulcsfontosságú lítium-szereplővé válik:

a kínai támogatású projektek, köztük a Goulamina bánya stratégiai súlya egyre nagyobb az iparágban.

A lítium a nagy kapacitású adattárolók és az elektromos autók gyártásában tölt be fontos szerepet.

A biztonsági kihívások továbbra is fennállnak:

az orosz kötelékű erők a francia csapatokat váltották fel.

Kína, az Egyesült Államok és Oroszország versengenek a befolyásért.