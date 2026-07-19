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Leállt a legnagyobb közösségi oldal, milliók nézik értetlenül a képernyőt

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Leállt a Facebook webes felülete, a felhasználók PC-ről nem tudnak bejelentkezni, a mobilos alkalmazás azonban megfelelően működik. A Downdetector szerint reggel fél 10 körül ugrott meg a bejelentések száma, a Meta többi platformja, az Instagram, a Messenger és a WhatsApp elérhető maradt.
VG
2026.07.19, 10:20
Frissítve: 2026.07.19, 10:25

Leállt a Facebook webes felülete vasárnap délelőtt. A telefonos alkalmazás megfelelően működik, akik PC-ről jelentkeznének be, azok futhatnak bele az átmeneti leállásba - írja az Index.

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Facebook: leállt a legnagyobb közösségi oldal / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Meta más közösségi oldalai, mint az Instagram, Messenger vagy a WhatsApp továbbra is működnek.

A Downdetector szerint reggel fél 10 körül ugrott meg a bejelentések száma az oldal leállásáról. Eközben az X-en is sorra születnek a posztok arról, hogy a felhasználók nem tudnak belépni, és ez a szöveg fogadja őket:

„A fiók pillanatnyilag nem érhető el. A fiók rendszerhiba miatt pillanatnyilag nem érhető el. Reméljük, ez rövidesen megoldódik. Kérjük, próbáld újra néhány perc múlva.”

A Meta közösségi oldalai egy hónappal ezelőtt álltak le teljesen. A hibát akkor annyian jelentették, hogy még a bejelentőoldal is leállt.

 

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