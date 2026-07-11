Meghökkentő fordulat az amerikai-iráni konfliktusban: Irán feltételekhez köti a tárgyalásokat – megüzenték, hogy nem úgy van, ahogy Trump állítja

A Fars forrása szerint Teherán nem kezdeményezett egyeztetést az amerikai vezetéssel, és cáfolta azokat az izraeli médiumokhoz köthető értesüléseket, amelyek szerint Irán sürgette volna a tárgyalásokat Washingtonnal. A nyilatkozat szerint ezek az állítások valótlanok. Az iráni álláspont szerint csak akkor lehet szó a párbeszéd újraindításáról, ha az Egyesült Államok a gyakorlatban is végrehajtja a korábban kialakított megállapodásokat. A Fars szerint ezek közé tartozik egy Libanonnal foglalkozó külön munkacsoport létrehozása a konfliktus lezárása és a csapatkivonás elősegítése érdekében, a Hormuzi-szoros hajóforgalmának rendezése az iráni elképzeléseknek megfelelően, valamint az iráni olajexport és a nemzetközi olajszállítások normalizálása.

Iráni hírügynökségi források szerint Teherán nem kérte Washingtontól a tárgyalások folytatását

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Teherán bekeményíthetett, de a diplomácia egyelőre hallgat

A teheráni diplomácia és a Fars hírügynökséghez köthető források szerint az Egyesült Államoknak több kulcsfontosságú kérdésben is módosítania kell álláspontját ahhoz, hogy a két ország között folytatódhassanak az egyeztetések. Ezek az információk ellentmondanak annak, hogy mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, Trump elnök semmisnek tekinti a tűzszünetet a konfliktus héten látott újabb eszkalációja miatt, ám hangsúlyozta, hogy a tárgyalások ettől függetlenül folytatódnak Iránnal a lezárásról.

A Fars hírügynökség jelentése nem tér ki a Donald Trump ellen állítólag tervezett iráni merénylet kérdésére sem, amit bár hivatalos amerikai források nem erősítettek meg, Trump néhány órája erőteljes üzenetet fogalmazott meg Iránnak címezve arra az esetre, ha sikeres támadást kísérelnének meg személye ellen.

Nem részletezi azt sem, hogy milyen kérdésekben kellene Washingtonnal változtatnia álláspontján ahhoz, hogy Teherán hajlandó legyen tárgyalni.

Ám alighanem a korábban bejelentett egyetértési megállapodásra és a 60 napos, Trump szerint elpárolgott tűzszünetre és a kapcsolódó feltételrendszerre utalhatott a hírügynökségi forrás.

Irán elsőként a június 17-én aláírt, 14 pontos elvi megállapodás végrehajtását várhatja el. A teheráni értelmezés szerint a dokumentum tűzszünetet, az Irán elleni tengeri blokád feloldását, a Hormuzi-szoros megnyitását, valamint az iráni olajexport helyreállítását is magában foglalta. Az iráni vezetés úgy véli, hogy Donald Trump amerikai elnök megszegte ezeket a vállalásokat, amikor egyoldalúan lezártnak nyilvánította a tűzszünetet, majd újabb légicsapásokat rendelt el.

Teherán emellett azt is követeli, hogy Washington vonja vissza azt az ultimátumot, amely szerint Iránnak hivatalosan is el kellene ismernie a Hormuzi-szorost nemzetközi vízi útnak, és garantálnia kellene a kereskedelmi hajók szabad áthaladását. Az iráni vezetés ezt szuverenitásának megsértéseként értékeli.

A feltételek között szerepel továbbá a katonai nyomásgyakorlás megszüntetése is. Az iráni álláspont szerint az Egyesült Államoknak fel kell hagynia a katonai fenyegetésekkel és az Irán elleni agresszív lépésekkel. Teherán ezt követően tartaná elképzelhetőnek az érdemi diplomáciai párbeszédet.

Végül Irán kiszámítható amerikai politikát és a c is elengedhetetlennek tartja. Az iráni külügyminisztérium szerint a tárgyalások egyik legnagyobb akadályát az amerikai vezetők folyamatosan változó nyilatkozatai jelentik. Emellett Teherán elvárja a külföldön befagyasztott iráni pénzügyi eszközök felszabadítását, valamint olyan garanciákat, amelyek biztosítják, hogy a szankciók feloldása hosszú távon is fennmaradjon.

A forrás hangsúlyozta, hogy minden olyan találgatás, amely szerint a tárgyalások még ezen feltételek teljesülése előtt megkezdődhetnének, megalapozatlan, és nem tükrözi a jelenlegi diplomáciai helyzetet.