Putyint a gutaütés kerülgeti: lezuhant az oroszok koronaékszere, odaveszett a Szu-57-es vadászgép – 35-50 millió dollár égett el egy pillanat alatt

Az orosz Kommerszant információi szerint a vadászgép egy fegyverzet nélküli kiképzőrepülést hajtott végre, amikor lezuhant. A pilótának sikerült katapultálnia, a balesetben más nem sérült meg. Az ügyben az orosz hatóságok büntetőeljárást indítottak a repülési szabályok megsértésének gyanúja miatt, miközben a védelmi minisztérium külön vizsgálóbizottsága és katonai szakértők is elemzik a történteket.

Az értesülések szerint lezuhant egy Szu–57-es orosz vadászgép kiképzőrepülés közben

Fotó: Hungarian Geographic

Az orosz hadiipar egyik csúcsfejlesztése a vadászgép

Az Astra független orosz hírportál korábban arról számolt be, hogy a baleset Zvenyigorod térségében történt, és a rendelkezésre álló információk alapján a lezuhant repülőgép nagy valószínűséggel egy Szu–57-es volt – írja a Hungarian Geographic közösségi oldala. A személyzet állapotáról, illetve a gép típusáról azonban hivatalos közlemény továbbra sem jelent meg.

A Szu–57 az orosz hadiipar egyik legfontosabb fejlesztése, amelyet a Szu–27-es leváltására terveztek.

A PAK-FA program 2001-ben indult, az első T–50 jelű prototípus pedig 2010 januárjában emelkedett először a levegőbe. A fejlesztés azonban éveket csúszott, miközben mindössze tíz prototípust építettek tesztelésre.

A repülőgép 2017-ben kapta meg hivatalosan a Szu–57-es típusjelzést. Oroszország szerint a sorozatgyártás 2019-ben indult el, az első sorozatban gyártott példány pedig 2020-ban állt hadrendbe. A nyugati elemzések ugyanakkor rendszeresen felhívják a figyelmet arra, hogy a típus gyártási üteme lassú, így az orosz légierő továbbra is viszonylag kevés üzemképes Szu–57-essel rendelkezik.

Egy vagyon lett oda a becsapódásban

Ha valóban egy ilyen típusú gép szenvedett balesetet, az azt is jelenti, hogy egy különösen költséges katasztrófáról van szó. Mint a Világgazdaság oldalán korábban bemutattuk , a repülőgép beszerzési költségét különböző becslések 35-50 millió dollár közé teszik példányonként, míg az exportváltozatok és a hozzájuk tartozó logisztikai csomagok ennél lényegesen drágábbak lehetnek.

Moszkva a Szu–57-est ötödik generációs, alacsony észlelhetőségű, többfeladatú vadászgépként hirdeti, amely légi fölény megszerzésére, földi célok elleni csapásokra és légvédelmi feladatokra egyaránt alkalmas. A típus valós képességeit ugyanakkor számos nyugati szakértő vitatja.

A kritikák szerint a gép kialakítása több ponton elmarad az amerikai F–22 Raptor és F–35 Lightning II megoldásaitól. A szakértők szerint a Szu–57-es egyenes légbeömlői miatt a hajtóművek kompresszorfokozatai radar számára könnyebben észlelhetők, ami rontja a lopakodóképességet. Emellett a hajtóművek kialakítása sem csökkenti olyan mértékben a hőkibocsátást, mint az amerikai típusok esetében.