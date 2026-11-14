A nyomozati iratokból szeretne tájékozódni, de egyelőre semmilyen irat nem áll a rendelkezésükre, minden további részlet pedig ügyvédi titok – reagált a Telexnek Seszták Miklós védője arra, hogy november 12-én és 13-án a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) Seszták Miklós büntetőügyében közel 6,5 milliárd forintnak megfelelő készpénzt talált erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.

Rendkívüli: megtörte a csendet Seszták Miklós védője, cáfolja, hogy az NVVH által lefoglalt pénz a KDNP-s politikusé Fotó: Kelet-Magyarország /Sipeki Péter

Rendkívüli: megtörte a csendet Seszták Miklós védője, cáfolja, hogy az NVVH által lefoglalt pénz a KDNP-s politikusé

Papp Gábor hangsúlyozta, hogy

a pénteken kiadott közleményben egyáltalán nem azt írják, hogy ez védence pénze, csak azt, hogy Seszták Miklós büntetőügyében hajtottak végre nyomozati cselekményeket, a büntetőügynek pedig Seszták Miklóson kívül több gyanúsítottja van.

A védő kijelentette, hogy ez nem a védence pénze, de az ügyvédi titoktartásra hivatkozva egyebet nem árult el.

A nyomozók összesen 5,07 milliárd forintot, 2,66 millió eurót (969 millió forint értékben) és 1, 26 millió amerikai dollárt (nagyjából 415 millió forintot) találtak, tehát összesen mintegy 6,45 milliárd forintot. A pénzt az NVVH munkatársai még pénteken befizették a Magyar Államkincstárba. Arról, hogy a felfoghatatlan mennyiségű pénzt hogyan ásták ki és számolták le, itt számoltunk be, az NVVH pedig videót is közzétett az akcióról.

Szeptember vége óta van letartóztatásban a volt miniszter

Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési minisztert, a KDNP országgyűlési képviselőjét szeptember végén tartóztatták le korrupciós bűncselekmények gyanújával. Az ellene folyó eljárás egyik fontos szála a Volánbusz-ügy, amelyben a hatóságok több, 2015 és 2018 között lebonyolított, feltételezhetően túlárazott beszerzést vizsgálnak.

A gyanú szerint a Volán-társaságok több mint 600 használt autóbuszt vásároltak meg a piaci értéküknél jóval drágábban, amivel 10 milliárd forintos kárt okoztak az állami vállalatoknak. A nyomozás egy kecskeméti ingatlan megvásárlására is kiterjed, amelyért a Volán a gyanú szerint legalább 550 millió forinttal többet fizetett a tényleges értékénél. A beszerzések több cégen keresztül, bonyolult lízing- és közvetítői konstrukciókban valósultak meg. A nyomozók szerint a túlárazásokból származó pénzt köztes vállalkozások és színlelt kölcsönszerződések segítségével juttathatták tovább az érintettek érdekeltségeibe.