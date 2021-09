Parkolóházakkal erősítik "Budapest kapuját"

„Összesen 1500 férőhelyes P+R-parkolóházak tervezésére kaptunk megbízást, a munka ütemezetten halad. No-vember elejére kell elkészítenünk a vázlattervet, amelyben több változatban szükséges bemutatni az épületeket” – mondta a Figyelőnek Tima Zoltán, a Közti Zrt. tervezési igazgatója. Most az előkészületek zajlanak: túl vannak már egy részletes légifotózáson, felmérik a terület jelenlegi állapotát, átnézik a közlekedési kapcsolatokat, valamint geodéziai, talajmechanikai vizsgálatokat végeznek.

Kifejtette: az egyik P+R-parkoló az autópálya csomópontjánál épül meg, így tehát közvetlenül a sztrádáról lehet majd behajtani a létesítménybe. Mindehhez át kell építeni a Hungária körúttal kapcsolatot biztosító felüljárót. A szakember azt is elmondta: a csomópontot szét kell választani, hogy létrejöjjön egy olyan üres sziget, amelyre a parkolóház kerül. „A közúti feladatok tervezését nem a Közti végzi, hanem egy úttervezésre szakosodott iroda, de szorosan együttműködünk velük a munkafolyamatban” – tette hozzá. Mint folytatta, az objektum az autópálya tengelyébe kerül, tehát szimbolikusan „Budapest kapujaként” is funkcionál majd.

Fotó: Keresztesi Balázs

A másik házat a Mexikói úti kisföldalatti-, trolibusz-, busz-, villamos-végállomásnál most is P+R-parkolóként üzemelő területre tervezik a Közti mérnökei.

Ez a létesítmény – szemben a csomóponti épülettel, amely tisztán P+R-feladatokat lát majd el – „multifunkcionális” parkolóháznak épül; lesz benne hely turistabuszok parkolására, autómegosztó szolgáltatás befogadására és kerékpártárolásra is – tájékoztatott Tima Zoltán.

A Közti Zrt. a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) közbeszerzésén nyerte el a megbízást. Vitézy Dávid, a kormányhivatal vezérigazgatója augusztusban, a közösségi oldalán számolt be a projektről. Azt írta: a Köztinek összetett programot kell végigvinnie a koncepciótervtől egészen az építéshez szükséges engedélyek beszerzéséig és a kiviteli tervekig. A tervezési munka 2023 nyaráig tart, nettó 624 millió forintba kerül, ezt teljes egészében a központi költségvetés finanszírozza. A BFK a kormány és a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa döntései alapján végzi majd a feladatait, Fürjes Balázs államtitkár irányításával.

Vitézy szerint az új parkolóházaknak köszönhetően a külső kerületekből és az észak-pesti elővárosokból érkezők sokkal könnyebben válthatnak majd az autóról kisföldalattira, villamosra vagy trolibuszra, sőt a jövőben akár vasútra is. A vezérigazgató arról is beszámolt, hogy az objektumok létrehozása szervesen kapcsolódik a környék közlekedésének a megújításához, zöldebbé tételéhez, a Városliget autómentesítéséhez, továbbá a belvárosi forgalom csillapításához. Az épületekben természetesen az állatkertbe igyekvők is letehetik a gépkocsijukat,

így a ligetben való parkolás is megszűnik, nem csupán az átmenő forgalom.

A tervek szerint az egész környék közlekedése átalakul, hiszen a Rákosrendező felett híd vezet majd át, amelyen a 3-as villamos vonalát meghosszabbítják a XIII. kerületi Béke térig. Ezzel Vitézy szerint tehermentesítik a Hungária körutat.