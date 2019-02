Bekeményít a NAV a tisztességtelen cégvezetőkkel szemben

NAV Az adóhatóság idén már új módszereket is használ a tartozások behajtására

Az idei évtől még komolyabban lép fel a NAV az adótartozásokat felhalmozó kft.-k vezetőivel szemben, akik a közhiedelemmel ellentétben személyes vagyonukkal is felelhetnek az általuk hozott döntésekért – áll a Mazars új elemzésében. Az adóhatóság raádásul 2019-től már perelőkészítő ellenőrzéseket is folytat majd, amikkel még egyszerűbb lesz megállapítani a cégvezetők hitelezői érdekeket károsító magatartását. A NAV már eddig is több mint 2000 ilyen pert indított, és több milliárd forintnyi tartozást szedett be.