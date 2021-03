Évi több milliárd adatból ajánlja ki a NAV az áfabevallási-tervezeteket

Az évente beérkező több mint négymilliárdnyi számla és nyugta adatból idén nyártól nemcsak áfabevallási tervezetet tud kiajánlani az adóhivatal, hanem számos, nemzetközi szinten is egyedülálló szolgáltatást nyújthat mintegy félmillió vállalkozásnak – tájékoztatott Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkár.

A vállalkozásokat idén nyártól már az adóhatóság segíti az egyik legbonyolultabb adózási kötelezettség teljesítésében azzal, hogy megküldi nekik az áfabevallás kiajánlott tervezetét.

Három alapkőre épül az e-áfa, a 21. századi adótörténelem egyik legnagyobb jelentőségű adóhivatali fejlesztése – emelte ki Izer Norbert. A legbiztosabb építőkő az online számlarendszer, 2021-től ugyanis minden számlát lát az adóhivatal, ez évente 550 millió online számlát jelent. Évi mintegy 3,5 milliárdnyi adóügyi bizonylattal (nyugtával és egyszerűsített számlával) a legnagyobb adatállományt egy másik, már 2014 óta létező adóügyi eszköz, az online pénztárgép-rendszer biztosítja. Ezt egészíti ki az évi pár százezer elektronikus vámárunyilatkozat, az import adatokkal – sorolta az államtitkár.

Izer Norbert elmondta, hogy az e-áfa rendszer már nyártól nagy könnyebbséget hozhat a vállalkozások ügyintézésében. Azon túl, hogy az e-áfa rendszerrel Magyarország az Európai Unióban az elsők között nyújt áfabevallás-kiajánlási szolgáltatást, a későbbiekben számtalan kényelmi funkció is elérhetővé válik.

Mivel az adatok folyamatosan érkeznek, ezért akár naponta lekérdezhető az áfaegyenleg.

A tervek szerint – folytatta az államtitkár – akár összeghatárokra, akár bizonyos számlakiállítókra automatikus értesítést lehet kérni. Így például a cég azt is beállíthatja, hogy jelezze a rendszer, ha a fizetendő áfa összege elér egy bizonyos összeghatárt. Megjegyezte, hogy ezek az adóhivatali szolgáltatások nemzetközi szinten is egyedülállóak: csökkentik az adminisztrációs terheket, segítik a cég saját ügyvitelének digitalizálását, és ezáltal a pénzügyek is sokkal tervezhetőbbé, kiszámíthatóbbá válnak.

Az államtitkár kitért az e-áfa rendszer egyik legfontosabb építőkövét jelentő online számlákra is. Mint mondta, január 4-én lépett hatályba a minden egyes számlára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség, ám a kormány még három hónap szankciómentes időszakot biztosított a vállalkozásoknak.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal március 31-ig nem szab ki mulasztási bírságot, ha a vállalkozó nem vagy nem megfelelően szolgáltat adatot azokról a számláiról,

amelyek 2021. január 4-től újonnan kerültek be az adatszolgáltatással érintett számlák körébe.