Kifehérítenék a borravalót Romániában

A borravaló megadóztatására készülnek Romániában, az állam abban reménykedik, hogy a lépés a befolyt adótöbbleten túl enyhítené a munkaerőhiányt, és javítana a szolgáltatások minőségén.

Ismét nekiveselkedtek a borravaló megadóztatásának – amivel évekkel ezelőtt eredménytelenül próbálkoztak – a bukaresti hatóságok, most azonban sikerült közös nevezőre jutniuk a munkáltatókkal is. A román parlament felsőháza nemrég elfogadta a szociáldemokrata ügyvivő kormány törvénytervezetét, amelynek értelmében a vendéglők és bárok vendégei által hagyott baksist kötelezően fel kell tüntetni a nyugtán.

Az előterjesztés először is meghatározza a borravaló fogalmát, tisztázva többek között, hogy nem szervizdíjról van szó. Eszerint baksisnak nevezhető az a pénzösszeg, amelyet a kliensek önszántukból hagynak a kiállított számlán szereplő összegen kívül a vendéglőkben, bárokban, presszókban, italozókban. A rögzített szabályozás értelmében

a romániai vendéglőkben és bárokban ezentúl a pincér kiviszi a számlát, amelyen választható tételként jelenik meg a borravaló több változata is, a fogyasztó pedig kijelölheti majd, hogy a fogyasztás ellenértékének 0 és 15 százaléka között mekkora összeget szán a baksisra.

A vendéglátóipari egység munkatársának a továbbiakban be kell vezetnie a borravalóként kapott összegeket a könyvelésbe, és fel is kell tüntetnie a nyugtán „baksis” megjelöléssel. A baksist kötelezően szét kell osztani az alkalmazottak között, ennek mikéntjét a munkáltatónak az alkalmazottakkal együtt belső szabályzatban kell rögzítenie. Ahhoz, hogy az intézkedést tartalmazó jogszabályt átültethessék a gyakorlatba, a képviselőháznak is meg kell szavaznia.

A román hatóságok már régóta fontolgatják az országban elterjedt borravalóadás intézményesítését, hiszen felmérések szerint a lakosság 95 százaléka ad hálapénzt.

