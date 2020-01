Tíz éves a családi adórendszer, amely tovább bővül

Ma tízéves a családi adórendszer, amely tíz éve segíti a munka mellett gyermeket nevelő családokat, 2011 és 2020 között összességében már 2600 milliárd forintot hagy a gyermekes családoknál.

A rendszer évről-évre bővül, az elmúlt években megduplázódott a kétgyermekes családok adókedvezménye, ez idén is havi 40 ezer forintos megtakarítást jelent. Idén is két lényeges, családokat közvetlenül érintő adóügyi újítás lép életbe. A családi akcióterv részeként mától a négy vagy többgyermekes anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Júliustól pedig már a teljes egyéni járulék összegéből igénybe vehető a kedvezmény – tájékoztatott Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár.

A családi adórendszer 2011. január 1-jén lépett életbe,

alapelve, hogy a munka mellett gyermeket nevelő szülőknél több pénz maradjon, ez családi adókedvezmény formájában történik. Mint ismert, a baloldal kormányzása alatt eltörölte a családi adókedvezményt, a nemzeti kormány nemcsak visszaállította azt, hanem az elmúlt tíz évben folyamatosan bővítette a családi adórendszert.

Idén is újabb elemmel bővül január 1-től a családi kedvezmények köre, mától egyetlen fillér személyi jövedelemadót (szja) sem kell fizetniük a kereső tevékenységből származó jövedelmük után azoknak, akiknek négy vagy több gyermekük van

– jelentette ki az államtitkár.

A kedvezmény a vér szerinti, az örökbefogadott, valamint a már felnőtt gyermekek után is jár. A nagycsaládosok kedvezményét még tovább növeli az a szabály is, amely szerint az élethosszig tartó szja-mentességgel párhuzamosan igénybe vehető a családi kedvezmény – magyarázta.

A Pénzügyminisztérium számításai szerint az anyák szja-mentességével jövőre nagyjából negyvenezer nő élhet, náluk 2020-ban együttesen húszmilliárd forint körüli összeg marad.

Az új járuléktörvény rendelkezései nyomán július elsejétől nemcsak az adóadminisztráció csökken, hanem még kedvezőbbé válik a családi adókedvezmény rendszere – húzta alá Izer Norbert. Jelenleg ugyanis a még hatályban lévő négy egyéni járulékfajta egyikéből, a 1,5 százalékos mértékű úgynevezett munkaerőpiaci járulékból nem lehet levonni a kedvezményt, de július 1. után az egységes társadalombiztosítási járulék teljes összegéből le lehet vonni a családi kedvezményt – részletezte a szabályokat az államtitkár. A Pénzügyminisztérium számításai szerint az intézkedés összességében egy milliárd forinttal növeli évente a családoknál hagyott összeget.

Az elmúlt években folyamatosan bővült a gyermeket nevelő szülőknek járó adó- és járulékkedvezmények köre, összege

– emelte ki Izer Norbert.

Az államtitkár felidézte: a családi kedvezmények szabályrendszerét a 2010-es kormányváltás után fogadta el a törvényhozás, a rendelkezések rögtön a következő esztendőben életbe is léptek, s nagyjából 180 milliárd forintot hagytak a családoknál. A következő két évben is hasonló összegű együttes kedvezménnyel számolhattak a címzettek, új helyzetet 2014 hozott. Akkor lépett életbe az a módosítás, amely lehetővé tette, hogy a szülők a személyi jövedelemadójuk mellett immár a munkavállalói járulékaikat is csökkenthessék. Ennek nyomán abban az esztendőben már 230 milliárd forint körüli összeget fordított az állam a gyermekek után járó kedvezményre – sorolta az elmúlt 10 év legfontosabb intézkedéseit Izer Norbert.

Az államtitkár elmondása szerint 2011-hez képest majd megduplázódott a kétgyermekes családoknál hagyott összeg nagysága. Míg 2011-ben 66,6 milliárd forint maradt az érintetteknél, addig 2018-ban már 128,7 milliárd forint. Az összeg jelentős emelkedésének az oka az a kormányzati intézkedés volt, amely 2016 és 2019 között megduplázta a kétgyermekesek családi adókedvezményét – magyarázta. 2019-ben teljesedett ki a közel 400 ezer kétgyermekes szülőt érintő kedvezményrendszer,

amely már havi 40 ezer forintot hagy az érintetteknél.

Az államkassza helyett a családok pénztárcájába kerülő összeg 2014-et követően évről-évre emelkedett – hangsúlyozta az államtitkár. 2018-ban 312,5 milliárd, tavaly az előzetes várakozások szerint 350 milliárd forintra nőhet. A legnagyobb összeg pedig éppen a családi adókedvezmény-rendszer születésének tízedik évében marad a kisgyermekes szülőknél – szögezte le Izer Norbert. A Pénzügyminisztérium előzetes számításai szerint családi kedvezmény – a négy vagy több gyermeket nevelő anyák szja-mentességével és a teljes járulékból történő levonhatósággal kiegészülve – idén mintegy 380 milliárd forintot hagy a gyermekes családoknál.