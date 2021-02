NAV ellenőrzések: fókuszban a kata, az e-kereskedelem és az építőipar

Idén is közzétette ellenőrzési tervét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), amelyből kiderül, mely területekre fókuszál vizsgálatai során.

Továbbra is kiemelt figyelem hárul majd az e-kereskedelmi szektorra, valamint fokozott cél a bujtatott foglalkoztatás feltárása.

Az elmúlt évekhez képest újdonság, hogy előtérbe kerül a határon átnyúló adókedvezmény igénylések ellenőrzése is – hívják fel a figyelmet az EY szakértői.

Közzétette a 2021-es évre vonatkozó ellenőrzési tervét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A költségvetés biztosításának érdekében a NAV kiemelt figyelmet fog fordítani az adókijátszásra specializálódott társaságok kiszűrésére, az építőiparra és az e-kereskedelmi szektorra. Ez utóbbi terület a forgalom dinamikus növekedése, valamint a 2021. évi jogszabályváltozások miatt kerül ismét a revizorok célkeresztjébe.

Szintén vizsgálja majd a hivatal a KATA-t választó adózókat és munkáltatókat, hogy feltárja a bújtatott foglalkoztatás eseteit.

A NAV célja egyértelmű. Támogatni a jogkövető adózókat, és határozottan fellépni az adóelkerüléssel szemben

– emelte ki dr. Séra Gergely, az EY Adóperek területének associate partnere.

Az elmúlt évek digitális fejlesztéseinek köszönhetően, mint például az EKAER és az online számlaadat továbbítás, ehhez minden eszköze megvan a hivatalnak

– tette hozzá.

Egy új trend is kirajzolódni látszik az adóhatóság tájékoztatásából.

Fókuszba kerül ugyanis a nemzetközi információcsere keretében beszerzett adatok elemzése.

Ezt az indokolja, hogy 2020. július 1-jétől új adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik a határokon átnyúló adótervezési konstrukciókra. A szabályozás célja, hogy a NAV és az Európai Unió tagállamainak adóhatóságai átfogó és releváns információkat kapjanak a tervezett ügyletekről. Valószínű, hogy több kapacitást fog szánni a hivatal azoknak a nemzetközi ügyleteknek az ellenőrzésére, amelyekről a külföldi adóhatóságok adatot szolgáltattak a NAV-nak.

Az egyes országok adóhatóságainak gördülékeny együttműködése az új szabályozással együtt lehetővé teszi, hogy hatékonyan ellenőrizzék a határon átnyúló adótervezéseket

– mondta dr. Bajusz Dániel, az EY adóperekre szakosodott jogásza.

„Kiemelten fontossá vált, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a cégek azokra az információkra, amelyeket egy nemzetközi cégcsoport az Unió különböző tagállamaiban átad a NAV-nak. Ebben érdemes akár globális hálózattal rendelkező tanácsadócéggel is együttműködni, az inkonzisztens adatok ugyanis később akár adóellenőrzésekhez is vezethetnek a most kiadott ellenőrzési terv alapján” – tette hozzá.