Több mint hétszáz betegség után jár a kedvezmény

Ettől az évtől a korábbinál több, már a hétszázat is meghaladó betegség után vehető igénybe a havi 7540 forintos személyijövedelemadó-kedvezmény, amelynek éves összege 90 480 forintra nőtt – jelentette be Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára.

Tíz év után most került be e betegségek körébe a méhnyakrák, a petefészekrák és az endometriózis, valamint a férfi nemi szervek rosszindulatú daganatos megbetegedései, köztük a here- és a prosztatarák.

Az adókedvezményre jogosító betegségek között vannak a látási és hallási fogyatékosságok, a skizofrénia, egyes emésztőrendszeri betegségek, az I. és II. típusú cukorbetegség, valamint a laktóz- vagy gluténérzékenység is.

A tavalyi adóbevallásokban azonban csupán 217 ezren éltek a kedvezmény lehetőségével, 2017 januárjában pedig a jogosultaknak még csak a harmada jelezte munkaadójának, hogy igényt tart az szja-kedvezményre.

„A Pénzügyminisztérium becslése szerint tavaly a költségvetésből a betegség után járó adókedvezményre 10 milliárd forintot utaltak vissza – válaszolta a Világgazdaságnak Izer Norbert, a tárca adóügyekért felelős államtitkára a tájékoztatón –, az idén az összeg az új betegségcsoportok kibővítésével 2-3 milliárd forinttal nőhet.”

Mint ismertette, a betegségről a szakorvos vagy a háziorvos állíthat ki igazolást. A kedvezményt öt évre visszamenőleg is lehet kérni, akár a most bővített betegségcsoportok esetében is, de ehhez önrevíziós kérelmet kell benyújtani az adóhatóságnál. Mivel a kedvezmény mindig az aktuális mininálbér 5 százalékának felel meg, a nagysága is évről évre nő. A visszamenőleg igényelt adókedvezményt is az adott évben hatályos minimálbér alapján számolja ki és utalja vissza az adóhatóság.

