Tovább egyszerűsödik az adminisztráció

A családok, a kkv-szektor tagjai és a nagyvállalkozások lesznek a jövő évi adóváltozások nyertesei. Több módosítás a szolgáltató közigazgatás koncepciójába illeszkedik.

Számos adóintézkedés-változásról döntött a kormány, ezek kisebb része társadalmi szinten is jelentős hatású, a többi viszont alapvetően technikai jellegű – összegzett a Világgazdaságnak Bajusz Dániel, a Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda szakértője. Hozzátette: több olyan adminisztrációs egyszerűsítés is történt, amely a szolgáltató közigazgatás koncepció­jába illeszkedik. Miután a nyár folyamán módosult az uniós irányelv,

újra adómentessé válik a pálinka­főzés Magyarországon, ugyanakkor más EU-s szabályok miatt számottevően emelkedik a dohány jövedéki adója.

Novák Katalin tárca nélküli miniszter a héten jelentette be, hogy

a csokkal vásárolt új vagy használt ingatlan vagyonszerzési illetékét januártól eltörli a kormány.

Bajusz Dániel jelezte, hogy ez az illeték nem közeli hozzátartozók között most még a vételár 4 százaléka, tehát egy 50 millió forintos ingatlan esetében a változtatás kétmilliós megtakarítást eredményez. Egyedülálló szülő is igényelheti a gyermek 18 éves koráig (otthon gondozási díjban részesülők pedig korhatár nélkül). Ez még akkor is jelentős intézkedés, ha a 4 százalékot a gyakorlatban több minden csökkenti. A személyi jövedelemadó esetében jövőre megszűnik a béren kívüli rekreációs keretösszegek közti különbség: egységesen 450 ezer forint lesz a limit.Bajusz Dániel kifejtette, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) esetében marad a bejelentett szigorítás, 40 százalékos különadót kell fizetni az ugyanattól a megbízótól ugyanabban az adóévben kapott 3 millió forintot meghaladó díj után. A pénzügyi kormányzat és a NAV is igyekszik viszont vonzóbbá tenni a kisvállalati adót (kiva), amelynek adókulcsa 11 százalékra csökken, árbevételi korlátja és a mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatár pedig egyről hárommilliárd forintra emelkedik 2021-től, az adóalanyiság megszűnésének árbevételi határa pedig hatmilliárd forintra nő.

Az eSzja után 2021 júliusától bevezetik az elektronikus áfabevallás-kiajánlást, a „hallgatással” viszont nem fog automatikusan létrejönni a bevallás, ahhoz az adózó aktív közreműködése is kell. Az építőipari tevékenység kivételével kivezetik a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó generális fordított áfát. A nagyvállalatok számára kedvező hír, hogy

jövőre eltörlik a fejlesztési tartalék 10 milliárd forintos felső határát, ami a beruházási döntések esetében kedvező hatású lehet.

Hagyományos vagy elektromos személygépkocsi vásárlásakor az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményét nem lehet igénybe venni, kivéve a meghatározott nagy rakodóterű járművek esetében.

A helyi iparűzési adókat (hipa) érintő szabálymódosítások között említette a szakember, hogy bevezetik a kapcsolt vállalkozások közti ügyleteknél a szokásos piaci ár alkalmazását, a társasági adó transzferár-szabályozásához hasonlóan adóalap-módosító tétel lesz. Az adószakértő úgy látja, mindez azt igazolja, hogy a jogalkotó folyamatosan a jövedelmi típusú társasági adóhoz akarja közelíteni ezt a spe­ciális adónemet.

A székhelyen, telephelyen kívüli, 30 napon túli építőipari tevékenység ideiglenes jellegű iparűzésiadó-kötelezettsége megszűnik.

Az adóalanyok a jövőben nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani a helyi iparűzési adóra vonatkozó bevallásukat, az adóból származó bevétel viszont továbbra is teljes egészében az önkormányzatoknál marad. További változás, hogy a jövő évi költségvetési törvény értelmében a gépjárműadóból mint központi adóból származó bevétel 2021-től teljes egészében a központi költségvetést illeti meg.