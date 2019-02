Újabb fejlesztés az online számlabejelentésben

Változást hozott az év eleje a valós idejű számlaadat-szolgáltatásban. Az adatszolgáltatáshoz használt jelenlegi XML séma, vagyis az adóhatóság által elvárt adatstruktúra régi verziója már csak néhány hónapig lesz használható.

A múlt év végén láttak napvilágot a valós idejű számlaadat-szolgáltatást érintő módosításokra vonatkozó előzetes információk, ehhez kapcsolódóan pedig 2019. február 6-án már elérhetővé vált az első körös módosítási tervezet az Online Számla oldalon – áll a Deloitte közleményében. Ennek alapján 2018 végével megszűnt az eddigi 1.0 verziószámú XML séma támogatása, ebben a formátumban csak 2019. április végéig teljesíthető az adatszolgáltatás.

Az új 1.1-es séma verzió olyan kisebb mértékű és tervezett módosításokat tartalmaz, mint az árfolyamok és az ÁFA mérték szerinti összesítő kötelező szintű jelentése, a 2010 előtti dátumok alkalmazásának kizárása, vagy a mennyiségi egységek standardizálása. Ezutóbbi egyértelmű példája annak, hogy a rendszer érettségének előre haladásával, a valós idejű adatszolgáltatás teljesítése mellett egyre inkább figyelmet fog kapni az adatminőség javítására való törekvés.

– mondta el Sík Richárd, a Deloitte adóosztályának menedzsere.

Ennek kiadásával egyidőben maga az Online Számla rendszer is frissült, így a jelenlegi 1.5-ös programverzióban elérhetővé vált a Használati statisztika és a Fejlesztői napló funkciók, megjelent a szűrési lehetőség hibás adatszolgáltatásokra, illetve az aktualitások Atom feed-en keresztül is követhetővé váltak. A kényelmi funkciók jelentős része azt a célt szolgálja, hogy a tervezett technikai változtatások követhetők és minél egyszerűbben implementálhatók legyenek. Szintén ezt a célt szolgálja a tervezett 1.6-os programverzió is, melyben elérhető lenne a NAV-nak elküldött adatcsomagok 5 napon belüli utólagos lekérdezése az Online Számla felületről.

Emellett hamarosan publikálásra kerül az 1.2-es XML séma is, amely várhatóan kiterjedt változtatásokat tartalmaz majd elsődlegesen a módosító számlák kezelése kapcsán. A NAV közleménye mindezek mellett említést tesz a 2019 második felében várható 1.3-as verzióról is, amely tervezetten további biztonsági változtatásokat fog tartalmazni és egységesen leváltja majd a korábbi séma verziókat, ezáltal újabb lépéskényszer elé állítva az adózókat.

„A két frissítés közül a jelentésre kötelezetteknek választási lehetőségük van, hogy a későbbi 1.3-as verzióig átmenetinek tekinthető két újabb verzióból sorban mindkettőt, vagy csak az egyiket implementálják. Ennek eldöntéséhez a részletes specifikációk megjelenésének időzítése alapján figyelembe kell venni az elérhető fejlesztői kapacitást vagy annak költségét, és azt, hogy az említett kényelmi funkciókra igényt tart-e az adatszolgáltató.

Az adóhatóság azt várja el, hogy 2019. április végéig a jelenlegi XML séma verzióról történjen meg az áttérés az új verziók közül valamelyikre, mindkét verzió alkalmas lesz ugyanis majd a későbbi 1.3-as verzióra frissítésre is”

– mondta el Tancsa Zoltán, a Deloitte adóosztályának partnere.

„2019 áprilisáig tehát mindenképp módosítást és fejlesztői munkát igényel a szabályszerű jelentéstétel megváltozó követelményeihez való alkalmazkodás, ennek pontos módjáról azonban a kötelezettek az ismertetett szempontok alapján maguk dönthetnek. A jelentéstételhez külső eszközt használó adózóknak pedig mindenképp érdemes annak fejlesztőjével egyeztetniük” – tette hozzá Schütt Attila, a Deloitte adóosztályának menedzsere.