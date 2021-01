140 milliós támogatást nyert a SYNLAB

140 milliós támogatást nyert el a SYNLAB Hungary Kft. a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt. együttműködésében meghirdetett pályázaton.

Az összeget a versenyképesség növelésére, a szolgáltatások minőségének javítására és automatizált laborfolyamatok fejlesztésére költi Magyarország legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója.

A támogatásnak is köszönhetően a vállalat 2021 első felében tervezi átadni új járványügyi laboratóriumi részlegét, mely akár napi ötezer PCR teszt kiértékelésére is képes lehet.

Ünnepélyes keretek között adta át szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt. és a külügyminisztérium közös támogatásáról szóló okiratot a SYNLAB Hungary Kft. ügyvezetőjének.

Az ország legnagyobb magándiagnosztikai és Közép-Európa legnagyobb humándiagnosztikai laboratóriuma 2020 őszén 140 millió forintot nyert a meghirdetett pályázaton,

az összegből a COVID 19 tesztelésével kapcsolatos fejlesztésekre is költenek.

„A SYNLAB az országos veszélyhelyzet kihirdetésétől hatóságilag kijelölt járványügyi laborként működik a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK) folyamatos partnerségben. 2020 márciusban ötszázról indultunk, júniusban már ezer, szeptemberben pedig kétezer COVID 19 PCR tesztet bírt el a mikrobiológiai és molekuláris diagnosztikai laborunk. Ma naponta 2500 teszt elvégzésére van kapacitásunk – ezt már a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt. támogatásának is köszönhetjük. A célunk pedig az, hogy 2021-első felében ezt a számot megduplázhassuk, és átalakuló laborunk akár napi ötezer bármilyen járványügyi minta vizsgálatára is alkalmassá váljon”

– mondta el a sajtóeseményen Lévai Richárd, a SYNLAB Hungary Kft. ügyvezetője.

A csepeli laborban 2020 április óta folyamatosak a fejlesztések, többek között három új, a vírusteszteléshez szükséges nagy teljesítményű automatát szereztek be, és egy speciális elszívórendszerrel felszerelt COVID-laboratóriumot is kialakítottak. A korszerűsítéseket 2021-ben is folytatják egy teljesen új járványügyi laboratóriumi rész kialakításával, további laboreszközök beszerzésével, valamint új vérvételi és konzultációs kiválósági központ kialakításával.

A felszerelések beszerzése mellett folyamatosan fejlesztik logisztikai szolgáltatásukat is, hiszen a potenciális kapacitást a laborműködéshez kapcsolódó minden egyéb szakterület befolyásolja.

A beruházások legfőbb célja, hogy a páciensek és partnerek igényeit a pandémia alatt és után professzionálisan szolgálják ki, lépést tartva a legkorszerűbb megoldásokkal és a betegbiztonság megtartásával.

„Maga a járványhelyzet, és a 2020-as tavaszi teljes leállás a SYNLAB életét is felforgatta. A laboratóriumnak egyik pillanatról a másikra kellett átállnia a COVID 19 tesztelésére, miközben a kórházak, és majdnem az összes vérvételi helyünk is bezárt, és a labor egyéb területei munka nélkül maradtak.

Büszkék vagyunk arra, hogy az ezzel járó 80 százalékos volumenvisszaesés ellenére is minden munkahelyet sikerült megtartanunk, ősszel pedig több mint 50 új kollégát fogadhattunk”

– tette hozzá Lévai Richárd.

Az ügyvezető beszédében a magánlabor nemzetközi jelenlétét is kiemelte. Mivel a SYNLAB Európa legnagyobb, és a világ harmadik legnagyobb humán egészségügyi laboratóriumi hálózatát működteti, szakemberei 4 kontinens több mint 40 országából osztják meg egymással a COVID 19-el kapcsolatos tapasztalatokat is.

A sajtótájékoztatón a laboratórium szakértői arra is választ adtak, hogy mit kezdenek a PCR-kapacitásaikkal akkor, ha véget ér a járvány. A fenntarthatóság fontos szempont, így a megvalósított beruházások és fejlesztések, a megvásárolt berendezések és az automatizáció irányába tett egyéb lépések a magánlabor további, hosszútávú céljait is szolgálják: többek között olyan, a női egészség védelmét célzó vizsgálatokban, mint a méhnyakrák-szűrés (melynek egyik európai kiválósági központja Budapestre kerül) és különböző, szexuális úton terjedő kórokozók kimutatása.