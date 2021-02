A bérletidíj-fizetési moratórium öt hónapra szól

Példamutatónak, a magánszektor felé is fontos jelzésnek tartják a szakmai szövetségek azt a kormánydöntést, amely szerint februártól nem kell bérleti díjat fizetniük az állami és önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérlői közül többek közt a vendéglátóipari, a szállodai, a sport- és szabadidős szolgáltatóknak, a konferenciaszervezőknek, a mozi- és fürdőüzemeltetőknek, valamint az utazásszervezőknek, az utaztatóknak és a személyszállítóknak. A bérleti díj alóli mentesség a tegnaptól hatályos kormányrendeletben felsorolt 25 tevékenységet végző vállalkozásokra vonatkozik, júniusig.

A már kifizetett díjakat március közepéig vissza kell utalni.

Fontos kitétel, hogy a mentesség csak a rendelet hatálybalépése előtt megkötött bérleti szerződésekre vonatkozik, és azon belül is csak azokra, amelyek esetében már 2020. november 4-én működött az adott bérleményben a kedvezményezetti körbe sorolt vállalkozás.

Az érintetteknek ez nagy segítség, de a vállalkozások többsége magántulajdonosoktól bérel ingatlant – jelezte Gál Pál Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) elnöke, hozzátéve, hogy a működési, illetve a bérletidíj-támogatás része volt minden általuk is aláírt szakmai javaslatcsomagnak. Ezekre egyelőre nem kaptak választ, ahogyan a kereskedelmi létesítmények üzemeltetőinek írt leveleikre sem. Ám pozitív, hogy a kormány érzékeli:

a bértámogatáson és a kamatmentes hitelen túl is segítségre szorul az ágazat, még komplexebb támogatásra van szükség

– mondta Gál Pál Zoltán.

A bevásárlóközpontok üzemeltetői is ugyanolyan vállalkozások, mint a bérlőik, több ingatlant terhel hitelfizetési kötelezettség, és ezek a cégek is a bevételeikből működnek – szögezte le a Világgazdaság kérdésére Balatoni Judit, a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének főtitkára. Mint rámutatott, a járvány nemcsak a vendéglátósokat, hanem mindenkit érzékenyen érint, hiszen a mozik és a játszóházak is be vannak zárva, holott a plázák akkor sikeresek, ha komplex szolgáltatást tudnak nyújtani.

A szövetség nem szól bele tagjai működésébe, de azt tapasztalják, hogy minden bevásárlóközpont üzemeltetője keresi a közös megoldást a további működés érdekében.

Negyedik hónapja vannak zárva az éttermek, járványügyi okokból tiltják a működésüket, de a magánjogi szerződésekbe nem akar, nem szólhat bele az állam, viszont a tavaly tavasz óta kért bérletidíj-fizetési moratóriumot a hitelek mintájára végre kihirdették – nyugtázta Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. A zömében magántulajdonosoktól bérelt ingatlanok bérleti díjának és a minimálisan szükséges rezsi- és energiaköltségeknek a kifizetéséhez azonban nagyon fontos lenne mielőbb támogatást kapni.

Elfogytak a tartalékok, egyre kétségbeesettebbek a vállalkozók.

A feszültség óriási, már-már félő, hogy az elkeseredésből törvényszegés lesz, pedig jó lenne a még fel nem élt forrásokat nem a büntetésekre pazarolni – fogalmazott az ipartestületi elnök.