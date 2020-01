A big data segíthet beindítani a reformot

A valós idejű vásárlási adatok alapján számolt fogyasztói árindex kialakítása is lehetséges lenne, ehhez viszont jelentős fejlesztésekre van szükség az európai országok nagy részében.

Az adatok nagy léptékű felhasználása, a big data alkalmazása, illetve valós idejű adatok begyűjtése lehet a megoldás az infláció mérésének felülvizsgálatakor

– mondta a Világgazdaság kérdésére Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris politikáért és közgazdasági elemzésekért felelős ügyvezető igazgatója. A mostani inflációs mutató a sztenderdeknek megfelelően méri fel az árakat, a valódi árszínvonal-változás és a fogyasztói árindex jelentősen eltérhet egymástól.

Virág Barnabás hozzáfűzte:

sok probléma van az infláció, illetve számos egyéb gazdasági mutató – például a GDP – mérésével, a mostani keretrendszer egyre kevésbé mutat pontos képet a gazdaság helyzetéről, ezért elmozdulásra van szükség.

Az inflációban mért egységeket, a reprezentánsokat a két évvel korábbi fogyasztói kosár alapján állítják össze a statisztikai hivatalok, pedig ennél sokkal gyorsabban változik a világ és a fogyasztási szokások. Az MNB ügyvezető igazgatója jelezte, hogy ezeket a problémákat együtt kell kezelni, és érdemes lenne minél előbb reagálni.

A valós idejű, big data alapján kalkulált adatok tulajdonképpen már most is elérhetők, ám nem alkalmazzák őket az árszínvonal alakulásának számításához, pedig az online pénztárgépeknek köszönhetően a tényleges fogyasztási struktúra és az árszínvonal alakulása is kiderülhetne – hívta fel lapunk figyelmét egy jegybankhoz közeli forrás. Az online pénztárgépek által a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak szolgáltatott tranzakciós adatok alapján számolt inflációs mutató sokkal részletesebb és sokrétűbb lehet.

