A cégalapítási csúcs a hitelpiacot is feltüzeli

Növekszik a vállalkozási kedv idehaza – erre utal legalábbis, hogy tízéves csúcsot döntött az újonnan alapított cégek száma. De vajon lesz-e elegendő pénzügyi forrásuk a frissen piacra lépő szereplőknek? A Bankmonitor hitelszakértőinek tapasztalata szerint nem reménytelen a hitelhez jutás hosszabb üzleti múlt nélkül sem, ám van pár feltétel, amit ebben az esetben teljesíteni kell.

Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint

december óta minden hónapban több mint 3 ezer új társas vállalkozást jegyeztek be a cégbíróságok, ami a legmagasabb érték az elmúlt 10 esztendőben.

2021 első négy hónapjában így összességében csaknem harmadával több cég alakult, mint a járvány előtti év hasonló időszakában. Ez egyértelműen azt jelzi, hogy a gazdaság szereplői optimisták a jövőbeni kilátásokkal kapcsolatban, s szívesen kockáztatják tőkéjüket újabb és újabb területeken.

Az induló vállalkozások jelentős része finanszírozási problémákkal küzd. Ráadásul a bankok sem szívesen adnak kölcsönt az újonnan alapított cégeknek. Sok pénzintézet egyenesen kizárja azt, hogy olyan céget finanszírozzon, amelyik nem tud legalább egy éves üzleti múltat felmutatni. A kedvezményes hitelprogramok egy részében frissen gründolt vállalkozások is részt vehetnek, azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy ez nem jellemző. De azért van remény azok számára is, akik csak most tartanak az útjuk elején.

Vannak ugyanis bankok, amelyek megelégszenek legalább három hónapos működési múlttal is az alapítás óta.

Három hónap gyorsan eltelik, sokszor még a különböző tevékenységi engedélyek beszerzése is eltart ennyi ideig. A hitelező pedig ekkor már láthatja, hogy a cég tényleg felvette a kezdeti lendületet és jók a jövőbeni kilátásai.

Ahhoz, hogy az induló vállalkozás hitelt kaphasson általánosan elvárt feltétel, hogy elegendő értékű fedezetet tudjon a kölcsön mögé állítani.

Ezt leginkább tehermentes ingatlan formájában kérik a hitelezők. Az sem mindegy azonban, hogy kinek a tulajdonában van az ingatlan. A Bankmonitor szerint a bankok jobban szeretik, ha a fedezetül szolgáló ingatlan nem a kezdő vállalkozás tulajdona, hanem egy magánszemélyé, aki persze legtöbbször a vállalkozás egyik tulajdonosa. Az utóbbi esetben akár rövidebb üzleti múlt is elegendő lehet a hitelfelvételhez.

Nemcsak bankok, hanem betétet nem gyűjtő kisebb pénzügyi vállalkozások is foglalkoznak induló cégek hitelezésével. A pénzügyi vállalkozásoknál kevésbé számít az üzleti múlt, azonban még inkább fontos az ingatlanfedezet minősége. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a pénzügyi vállalkozások a bankoknál jellemzően magasabb hitelkamatokkal dolgoznak.

Időnként meghirdetnek kifejezetten induló vállalkozások számára igénybe vehető támogatott (akár 0 százalékosos kamattal elérhető) hiteleket is,

jellemzően valamelyik európai uniós pályázati forrás keretében. Ezek a hitelek általában az MFB Pontokon érhetők el, és a pályázati rendszer sajátosságaiból fakadóan többnyire valamilyen célhoz kötöttek, felhasználásukkal pedig részletesen el kell számolni. Ráadásul az sem mindegy, hogy a vállalkozás az országon belül hol tevékenykedik: a programok egyértelműen kikötik, hogy a támogatott cégek az ország mely részeiben lehetnek.