A cukorkirály most olajban utazik

Újabb cégcsoport került Miodrag Kostic szerb oligarchához, akit csak cukorkirályként emlegetnek az országban. Vagyonát 520 millió euróra becsülik.

Miodrag Kostic szerb oligarchához került a Victoria Group cégcsoport, amely több nagy délvidéki vállalatnak is a tulajdonosa. A korábban gyorsan terjeszkedő, főleg olajos növények termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó Victoria Group évi 178 millió euró értékű exportot valósít meg, de az utóbbi időben a tartozásai miatt mégis nehéz anyagi helyzetbe került.

A Kostic tulajdonában lévő MK csoport viszont most törlesztette az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, valamint a volt cégvezetés egy része iránti kötelezettségeket, az ügyletből adódóan pedig Miodrag Kostic cégének most 67 százalékos a részesedése. A Victoria Group alapítói és eddigi többségi tulajdonosai, Milija Babovic és Nandi Ahuja tulajdonában maradt a vállalat 16,5 százalékát kitevő részvénycsomag. A tranzakcióval az óbecsei Sojaprotein szójagyár, a szabadkai Állategészségügyi Intézet és a sidi olajgyár is az MK Group tulajdonába került.

Kostic a közelmúltban 45 millió euróért Belgrádban vásárolt luxusszállodát, és több vajdasági cukorgyár is a tulajdonában van. A most már szintén a tulajdonát képező óbecsei Sojaprotein a többi között arról ismert, hogy Európában ez az egyetlen cég, amely kizárólag GMO-mentes szója feldolgozásával foglalkozik. A hús- és pékipar számára állítanak elő termékeket, és takarmányt is gyártanak. Több mint hatvan országba exportálnak, ezek között vannak az európaiak mellett közel- és távol-keleti, sőt észak-afrikai piacok is. A korábban nyereséges vállalat lapértesülések szerint a felvett hitelek magas kamatai miatt került nehéz anyagi helyzetbe.

Kostic évek óta az egyik leggazdagabb üzletember Szerbiában.

Az oligarchák között úgy ismert, mint a mindenkori rendszer kedvence, ugyanis talán ő az egyetlen, aki még egy kormánnyal sem került összetűzésbe.

