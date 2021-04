A drága pályát elkerülik a vonatok

A hazai vasúti árufuvarozóknak a közúttal és külföldi riválisaikkal szembeni versenyképességét is javítaná, ha a kormány – kérésükre reagálva – engedne a pályadíjból.

Abban bíznak a hazai vasúti árufuvarozók, hogy a kormány egy hónapon belül dönt a vasúti pályahasználati díjak (phd) csökkentéséről. Erre vonatkozó kérelmüket néhány hónapja az érdekképviseletüket ellátó Hungrail Magyar Vasúti Egyesületen keresztül fogalmazták meg. A támogatásra azért lenne szükség a Hungrail ügyvezető igazgatója, Hódosi Lajos szerint, hogy a vasútvállalatok sikeresen birkózhassanak meg a Covid–19-világjárvány most is tartó, kedvezőtlen hatásai­val.

A támogatás teljes nagysága csaknem 6 milliárd forint lenne, és a pályahasználaton felüli szolgáltatásokért kért felárak elengedésével jönne létre.

Ezzel megfeleződne a ma fizetett teljes pályadíj a kért időszakban, azaz 2020 márciusa és az év vége között, de a javaslat szerint meg kellene hosszabbítani a hatályát, ha ezt az idei első féléves számok indokolják.

A vasúti teherforgalom a tavalyi adatok szerint esik, kisebb bevétel mellett pedig kevesebb pénzük marad a vállalatoknak a közúttal szembeni versenyképességük fejlesztésére. Ebben az esetben a mindenkori kormány sem tudja teljesíteni azt a klímavédelmi célját, amely szerint 2034-re körülbelül 75 millió tonna árut kellene a vasútnak mozgatnia a mostani 50 millió tonna helyett. A továbbított árumennyiség csökkenésének másik következménye, hogy a fuvarköltségeken belül nő a fix költségek aránya, például a mozdonybérleté vagy a vonatszemélyzet béréé.

Élve az Európai Bizottság enge­délyével, átmenetileg már számos európai országban elengedték vagy csökkentették a phd-t.

Hódosi Lajos szerint a lényeges indoka ennek az, hogy a kormányok már rövid távon is segítik ezzel a vasútvállalataikat, amelyek azonnal elkezdhetik a versenyképességük javítását. Az idő sürget: 2030-ig már csak nyolc és fél év van hátra, és ha egy ország most kezdi el előkészíteni a szegmens támogatását, legalább egy évig tart a brüsszeli engedélyeztetés, és további idő, amíg bevezetik az intézkedést. Jó példa erre az egyeskocsi-fuvarozás mielőbbi célzott támogatása, amelynek érdekében a Hungrail 2017-ben lépett fel először, de csak 2021 nyarára remélhető az uniós jóváhagyás. A phd csökkentésével megtakarított pénzt a vasútvállalatok például tevékenységük digitalizálására, modernizációra, emissziócsökkentésre kívánják fordítani. Fejlesztéseik révén más vállalkozásoknál is munkahelyek jöhetnek létre.

Ám ha mindez elmarad, mert nem csökken a pályadíj, akkor a szomszédos országok phd-kedvezményeket élvező vasútvállalatai kedvezőbb fuvardíjakat kínálhatnak olyan relációkban, amelyekben a magyarországi vasúti árufuvarozók is aktívak. Máris futottak be olyan információk Hódosi Lajoshoz, hogy a megbízók Magyarországot elkerülő, olcsóbb szállítási útvonalakat keresnek. Emiatt csökken a hálózathoz való hozzáférésért fizetett hazai bevétel, és tovább nőnek a vasúti árufuvarozás egységköltségei.