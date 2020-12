Az emberek többsége kezd jobban élni – jelentette ki a Magyar Nemzetnek a családokért felelős tárca nélküli miniszter, kifejtve, hogy a gyermekes családok jövedelmi szintje 13 százalékkal javult tavaly. Novák Katalin arról is beszélt, hogy a csecsemőgondozási díj emelése és az otthonteremtési program további segítséget jelent a családoknak.

Jövőre is bejelenthet új családtámogatási intézkedést Orbán Viktor az évértékelőjében, vagy most meg kell húzni a nadrágszíjat?

Idén beelőztük az évértékelőt, hiszen már most tudjuk, hogy januártól indul minden idők legnagyobb otthonteremtési programja, megkezdjük a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítését, júliustól pedig megemeljük a félévesnél kisebb gyermeket nevelő édesanyák támogatását.

Nem vártunk tehát egy évet a következő nagy lépésig a járvány okozta válsághelyzet ellenére sem.

Ez egy bizonytalan helyzet mindannyiunk számára, de alapelvünk, hogy a családtámogatásokhoz nem nyúlunk, sőt törekszünk arra, hogy egy picit mindig többet tudjunk adni. Bízom benne, hogy erre a jövő évben is lesz lehetőség.

A kormányfő februárban utalt rá, a háromgyerekes édesanyáknak is szja-mentességet adnának. Sor kerülhet erre az intézkedésre a mostani ciklusban?

Valahol érthető, hogy szinte meg sem szárad a tinta egy családtámogatási kormányrendeleten, máris sokan várják a következőt, én mégis türelmet kérek. A jelen világhelyzetben nagy eredmény, hogy képesek vagyunk megőrizni azt, amit eddig elértünk. Januárban vezettük be a négygyermekes édesanyák szja-mentességét, most jönnek az újabb kedvezmények, haladunk szép sorjában.

Azon dolgozunk, hogy a háromgyerekes édesanyák is élethosszig szja-mentességet élvezhessenek.

Bízom benne, hogy erre sor kerülhet. Ha leküzdöttük a járványt, talpra állt a gazdaság, akkor a háromgyermekes anyukák szja-mentessége lehet majd egy következő fontos lépés. Azonban addig sem pihenünk. A csecsemőgondozási díj emelése a világon egyedülálló lépés, aminek révén a gyermekvállalást követő fél évben több jövedelme lesz a családoknak, mint az előtte lévő hónapokban volt. A most induló otthonteremtési programnak is a csodájára járnak külföldön, hiszen nem mindennapos, hogy egy válság alatt ilyen segítséget kapjanak a családok az otthonteremtéshez, a lakásfelújításhoz.

Érkeznek visszajelzések önökhöz arra vonatkozóan, hogy a rengeteg családtámogatási forma közül mennyit tud egy-egy család igénybe venni?

Először is vannak a számok, amelyek azt mutatják, hogy több százezer család veszi igénybe a támogatásokat, amik így több millió ember életén javítanak. És persze sokszor megállítanak az utcán, a boltban, és elmondják, ha nem lenne a családtámogatási rendszer, nem tudnának úgy élni, ahogyan most megtehetik. Lehet, hogy nem mertek volna gyermeket vállalni, vagy nem lett volna rá lehetőségük, hogy továbbköltözzenek, hogy további gyermekeik is születhessenek. Idős emberektől is gyakran hallom, mekkora öröm számukra, hogy látják, a gyerekeik jó körülmények között nevelhetik az unokákat.

A most családalapítás előtt álló fiatalok olyan lehetőségeket kapnak, mint korábban soha.

Gondoljunk csak a babaváró támogatásra, a csokra és a hozzá kapcsolódó kölcsönre. A jövő évtől otthonfelújítási támogatást is igénybe vehetnek a családok, és csökkentjük az új építésű ingatlanok áfáját is. Egy négygyermekes család esetében az édesanya élete végéig szja-mentes, a férje pedig igényelheti a családi adókedvezményt, ami emellett 132 ezer forintos plusz megtakarítás lehet havonta. Az otthonteremtéshez igénybe vehetik a csokot és egy 15 millió forintos kedvezményes kölcsönt. A negyedik gyermek megszületésekor pedig leírhatnak négymillió forintot a hitelből. A gyerekek az iskolában kedvezményes étkezést és tankönyvellátást kapnak.

Mit kell tudni a nemrég bejelentett lakásfelújítási támogatásról?

Az otthonfelújítási támogatás költözés nélkül, a család már meglévő otthonára költhető maximum hárommillió forintos, vissza nem fizetendő támogatás, amelyből a munkálatok költségének felét lehet finanszírozni. Akár már egy gyermek után is igényelhető annak 25 éves koráig, vagy fogyatékkal élő, gyermekek otthongondozási díjának igénylésére jogosító gyerek esetében életkori megkötés nélkül.

Egyszülős és mozaikcsaládok is élhetnek ezzel a lehetőséggel.

Egyetlen egy dologra kell figyelniük a családoknak: gyűjteni kell a számlákat, hogy benyújthassák azokat. Azt érdemes még tudni, hogy a támogatás összege felerészben fedezheti az anyagköltségeket, felerészben pedig a vállalkozói munkadíjat. Ráadásul februártól államilag támogatott otthonfelújítási kölcsönt is felvehetnek, akiknek most nincs pénzük a felújításra.

Az új építésű ingatlanok áfájának öt százalékra csökkentését a vállalkozók lenyelik majd. Mit gondol erről?

Az új építésű ingatlanok áfája 27-ről öt százalékra csökken, és január elsejétől ezt az öt százalékot is megspórolhatják, akik csokot vesznek fel az új lakás vásárlásához.

Ezt az összeget ők kapják meg a számlájukra, így biztosan náluk marad.

A másik 22 százalék várhatóan részben a vásárlóknak, részben az építőknek enyhíti majd a terheit. Biztosan javítja az alkupozícióját az intézkedés annak, aki új építésű otthont vásárol, hiszen hivatkozhat az áfacsökkentésre. De ne feledkezzünk meg az illetékmentességről sem: ha egy család csokot vesz föl használt vagy új otthon vásárlásához, teljes illetékmentességet élvez majd, ami akár milliós megtakarítás lehet. Az építkezőkre is gondoltunk: ők ötmillió forintig visszaigényelhetik az áfát.

A kisnyugdíjasok bajba kerülhetnek, ha a válság miatt pár évig magasabb lesz az infláció?

Vállaltuk, hogy a kormányzásunk alatt megőrizzük a nyugdíjak vásárlóértékét. Sikerült több mint tíz százalékkal emelnünk is azt. A szabályozás garantálja, hogy nem járhatnak rosszul a nyugdíjasok, mivel minden évben a tervezett inflációnak megfelelően emeljük a nyugdíjakat. Ha magasabb infláció várható, magasabb emelésre lehet számítani.

Abban az esetben, ha év közben váratlan helyzet áll elő és a tervezett inflációt meghaladja a tényleges adat, azonnal kiegészítjük az emelést a hiányzó összeggel.

Előfordult, hogy éppen ennek ellenkezője következett be, és a tervezettnél alacsonyabb volt az infláció. Ilyenkor a nyugdíjasok többletpénzhez jutottak, amit természetesen nem kellett visszafizetni. Az infláció előrejelzésekor és a novemberi nyugdíjkorrekció meghatározása során pedig vizsgáljuk az úgynevezett nyugdíjas-infláció mértékét is, amelynél a nyugdíjasok által jellemzően vásárolt élelmiszerek áremelkedését kell alapul venni. Ha ez kedvezőbb, a nyugdíjemelés mértékénél ezt vesszük figyelembe.

Tervezik más módon is segíteni a nyugdíjasokat?

Mivel a bérek a nyugdíjaknál nagyobb mértékben emelkedtek az utóbbi években, szeretnénk, ha a két és fél millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő is érzékelhetné ezt az életszínvonal-emelkedést.

Ezért is építjük vissza a tizenharmadik havi nyugdíjat.

Emellett ott van a nyugdíjprémium is, amit az elmúlt három évben tudtunk kifizetni. Ez csak a mi kormányunknak sikerült. A baloldal úgy vezette be ezt a lehetőséget, hogy pontosan tudták, esélyük sincs három és fél százalék feletti gazdasági növekedésre. Ez tehát látszatintézkedés volt a részükről akkor, amikor megszüntették a tizenharmadik havi nyugdíjat. Mi viszont úgy vezetjük azt vissza, hogy a nyugdíjprémium is megmarad. Ráadásul a jogosulti kör is sokkal szélesebb annál, mint amikor a juttatást megszüntették.

A teljes interjú az alábbi linken olvasható.