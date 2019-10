A hazai kereskedelmet is pörgeti a halloween

Magyarországra is betörtek a halloweenhez kapcsolódó szokások – leginkább a vicsorító vagy vigyorgó, világító töklámpásokkal. A beöltözés, tökfaragás, lakásdekorálás itthon is népszerű lett, s hazánkban is milliárdos kiskereskedelmi bevételeket generál. Felpörgeti a tökpiacot is, amely pár évtizeddel ezelőtt még egyáltalán nem termesztett a lámpáshoz használható tököket.

A halloween ideológiai szempontból erősen megkérdőjelezhető, ám gazdasági viszonyaltban a kereskedőknek mindenképpen hasznos, az ősz vége ugyanis minden évben gyenge pontja a kiskereskedelemnek. Nyáron az emberek kiürítik zsebeiket, a következő időszakban pedig már a karácsonyi szezonra spórolnak.

Egyre lelkesebbek a magyarok

A trendeknek megfelelően egyre több család készül a halloweenre Magyarországon is:

a megkérdezettek 77 százaléka tartja meg az ünnepet óvodai, iskolai keretek között vagy otthonában

a Regio Játék friss kutatása alapján. „Felmérésünk szerint az óvodák és iskolák kétharmadában lesz halloweeni vigasság, ahol leggyakrabban kreatív teremdíszítési elfoglaltság, tökfaragó- és jelmezverseny várja a gyermekeket” – mondta el Gyaraki Dávid, a Regio Játék marketingvezetője. A legtöbben egyébként idén csontváz, szellem, vámpír, zombi vagy boszorkány bőrébe bújnak majd az esemény idejére.

A válaszadók 10 százaléka hasznosít újra vagy kér kölcsön ismerőstől jelmezt, 23 százaléka saját kezűleg készíti el, a többség viszont készen vásárolja meg a halloweeni kosztümöt.

Jellemzően 2-4 ezer (48 százalék) és 4-6 ezer forint (28 százalék) között költenek egy-egy maskarára a szülők, a megjelenést pedig tízből kilencen további kiegészítőkkel – például arcfestékkel, boszorkánykalappal és maszkokkal – teszik még hatásosabbá

– fejtette ki Gyaraki Dávid.

TOP 5 halloweeni jelmez*:

Csontváz Szellem Vámpír Zombi Boszorkány

TOP 5 halloweeni kiegészítő*:

Arcfestő készlet Boszorkány kalap színes hajjal gyerekeknek Halloween felnőtt maszk Halloween 4 db-os arcfesték Horror fog

A halloween kiszakít a hétköznapokból

A játékkereskedő kutatásában arra is kereste a választ, hogy miért tartják jó ötletnek a halloween megünneplését a szülők.

„Úgy vélik, hogy a mulatság örömöt és vidámságot okoz a gyermekeknek, ráadásul segít kicsit kiszakadni a hétköznapokból is, és egy olyan kreatív program, mint például a tökfaragás, remekül összehozza a családot” – tette hozzá Gyaraki Dávid.

Az ünneplők 85 százaléka készít töklámpást, míg további szellemes dekorációval minden második megkérdezett teszi hangulatosabbá otthonát. A családok fele vesz részt idén az egyre népszerűbb „csokit vagy csalunk” játékban is, melynek során a többség (47 százalék) 1-3 szomszédot fog meglátogatni.

Az őszi szünet a kirándulások és a nagyszülők ideje

A halloweeni mulatság mellett az őszi szünetnek is örülhetnek a gyerekek.

Az egyhetes lazítás idejére sok szülő vesz ki szabadságot, és pár napos kirándulásokkal (42 százalék), valamint a nagyszülők meglátogatásával (28 százalék) színesítik a vakációt.

A fennmaradó időben a legkedveltebb elfoglaltság az ovisok körében a játszóterezés, az alsósoknál a társasjátékozás, a 11 éven felüli tanulók esetében pedig közel azonos mértékben az okostelefonozás és a kirándulás.