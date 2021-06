A hazai kkv-szektort is utolérte a digitalizáció

A Mastercard friss kutatása szerint a magyar kis- és középvállalkozások csaknem fele (48 százaléka) tudta hozni 2020-ban a korábbi év eredményeit, és 52 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ezt a szintet most is eléri majd. A megkérdezettek több mint negyede (27 százaléka) pedig üzleti növekedéssel számol a közeli jövőben. A világjárvány kisebb negatív hatását a vállalkozások 35 százaléka érezte, súlyosabb következményekről 16 százalékuk számolt be.

Azzal a céllal végezte a Mas­tercard a kutatást, hogy átfogó képet adjon a digitalizáció hatásáról a kisvállalkozói szektorban.

A világjárvány gyökeresen megváltoztatta a vásárlók napi fizetési szokásait, eltolva a digitális fizetések irányába, de a vállalkozásoknál nem történt különösebben nagy átalakulás. A megkérdezett cégek 68 százaléka elsődlegesen banki átutalással fizet, és a napi ügymenetben is ezt a fizetési módot részesíti előnyben. A kártyás fizetést 16 százalékuk említette elsődleges fizetési eszközként, főleg az üzleti ebédek, utazások, szállások és a tankolás költségét rendezik ily módon.

A magyar vállalkozások 17 százalékánál elsődleges fizetési eszköz a készpénz, a többség nem szívesen fizet így, mert a kezelése és a könyvelése egyaránt lassú és bonyolult. Bolti vásárlásoknál a vállalkozások körében is a digitális fizetéseké a főszerep; 84 százalékuk ezt használja, ebből 54 százalék a bankkártyás, 30 százalék a számlaalapú fizetés a kutatás szerint.

Készpénzt csak 17 százalékuk használ ilyen helyzetekben.

Az online vásárlásoknál is hasonló előnyt élveznek a digitális megoldások: 47 százalék a banki átutalás, 21 százalék a kártyás online, 18 százalék a kártyás utánvét és csupán 18 százalék a készpénzhasználat aránya.

Készpénzt csak

a cégek

17

százaléka használ vásárláskor

„Örömmel látjuk, hogy a magyar vállalkozások fizetéseik zömét digitális megoldásokon keresztül végzik. A célunk az, hogy olyan értéknövelt szolgáltatásokkal is segítsük őket, amelyek napi ügymenetük támogatása mellett a működésükhöz legjobban illeszkedő fizetési megoldást is biztosítják számukra” – mondta az eredmények kapcsán Berkes Tibor, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója.

A banki szolgáltatásokról és termékekről a vállalkozók 65 százaléka a bankját kérdezi, és 42 százalékuk fordul a könyvelőjéhez. Ötös skálán a megkérdezettek átlagosan 3,7-re értékelték a bankjukkal való elégedettségüket. A bizalom is ehhez közelít (3,8), és a két érték között szoros összefüggés van: magas bizalom mellett az összesített elégedettség is jobban alakul.

A hagyományos bankok népszerűbbek a vállalkozások körében, a fintech szolgáltatókba vetett bizalom 3,2 pontot ért el a kutatásban.

Amikor a bankjukkal való kapcsolatukról kérdezték őket, a vállalkozások 21 százaléka számolt be szoros és aktív együttműködésről, a válaszadók 76 százaléka pedig azt mondta, hogy a bankjával jó kapcsolatot ápol, de ez a kapcsolat főként a tranzakciók lebonyolítására korlátozódik. Mindössze 3 százalék volt azok aránya, akik nincsenek aktív kapcsolatban a bankjukkal, de szeretnék, ha ez másként lenne.