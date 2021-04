A jegybanki hátszél is segített az aranynak

Több mint féléves csökkenő trend után talált magára az arany árfolyama, miután az 1680 dolláros értéknél egy dupla aljat produkált. Azóta újabb lendületet szerzett, és ismét az arany stabil értéktartásában bízó befektetők felé billen a mérleg nyelve, és hosszabb távon is visszatérhet az emelkedés.

Az arany árának elemzésekor érdemes visszatekinteni néhány évvel, amikor egy 1200 dolláros mélypont után a befektetők újra megtalálták az aranyat mint biztonságos befektetési eszközt, és szépen lassan kezdett növekedni azoknak a száma, akik a portfóliójukban hosszú távú befektetésként kezelték a nemesfémet.

A pandémia okozta márciusi pánikot követően egyre több befektető gondolta úgy, hogy egy ilyen bizonytalan gazdasági helyzetben az arany lehet a megfelelő menekülőeszköz. A nemesfém árfolyama augusztusra új történelmi szintre emelkedett, és a rendszeresen jelentő arany ETF-ek számaiból is az derült ki, hogy az állományok rendkívüli mértékben növekedtek.

Két meghatározó indok szerepelt az arany töretlen emelkedése mögött: egyrészt a bizonytalanság, amelyet a pandémia okozott, másrészt a várható infláció, amely előtérbe helyezheti az aranyat a pénzalapú befektetésekkel szemben. Tavaly augusztusban azonban váratlan fordulat történt, a 2000 dollár feletti árfolyamnál már sokan gondolták úgy, hogy érdemes profitot realizálni. A márciusi értékekhez képest ekkor több mint 30 százalékos volt az árfolyam emelkedése. A meginduló eladások egyre nagyobb hullámokban terjedtek tovább, és lassan ideológia is született arról, hogy 2000 dollár felett már túlárazott az arany.

Az árfolyam mérséklődését és az egyértelműen ereszkedő trend kialakulását segítette az is, hogy a világgazdaság kezdett kilábalni a pandémia okozta sokkból, és az oltások megjelenésével, illetve gyors beadásával egyre több optimista várakozás került napvilágra 2021 második felére vonatkozóan. Közben rendre olvasni lehetett azokat az elemzéseket, amelyek a világszintű pénzbőség és a várható infláció miatt továbbra is pozitív várakozással tekintettek az aranybefektetésekre, de az első negyedévben ennek a lenyomata nem jelent meg az árfolyamban.

Az eladási nyomás odáig erősödött, hogy a nemesfém ára 1700 dollár alá zuhant, ami tartósan 2020 márciusában, vagyis a világjárvány kirobbanásakor volt utoljára megfigyelhető. Ekkor már egyértelműen stop-loss vadászat zajlott, vagyis a nagyobb spekulánsok megpróbálták tovább csökkenteni a long állományt, és végképp megszüntetni a túlvett állapotokat. Ez látványosan jól sikerült, hiszen az árfolyam kétszer is leszúrt az 1680 dolláros értékre, majd a húsvéti szünnapok alacsonyabb likviditását kihasználva néhány nap alatt száguldott vissza 1750 környékére.

Érdekesség, hogy az ismét kialakulóban lévő optimizmusban jelent meg a hír, hogy a Magyar Nemzeti Bank is jelentősen növelte aranytartalékait. A jegybank, amely évtizedeken át minimális szinten tartotta a készleteket (3,1 tonna), és láthatólag nem is foglalkozott ezzel az eszközzel, 2017-ben hirtelen stratégiát váltott.

Akkor egy év alatt megtízszerezte a kincstárban lévő arany mennyiségét, most pedig ennél is merészebbet lépett, és márciusban a háromszorosára, 94,5 tonnára emelte a magyar aranytartalékot. Ez minden idők legnagyobb mennyisége, amióta jelentés készül a tartalékról. Ami ennél is izgalmasabb, hogy a márciusban megvásárolt több mint 60 tonnás mennyiség 2 millió unciának felel meg, és ez már az arany nemzetközi kereskedésében is meghatározó tétel. Ezzel is összefügg, hogy az elmúlt napok független aranypiaci elemzéseiben több helyen megemlítik az MNB vásárlását mint az ár további emelkedésének egyik tényezőjét.

Ami viszont a jövőt illeti, egyelőre fontos ellenállásnak tűnik az 1750-es árfolyam, de a fundamentumok jelentős része továbbra is az arany mellett szól. Mind az extrém pénzbőség, mind az egyre többet emlegetett infláció kedvező táptalaj lehet az aranybefektetések számára. Emellett az elmúlt évben újra bekerült az arany a köztudatba mint befektetési eszköz, így számos portfólióépítésnél az első választások között lehet. (Legutóbb egy országos játékot hirdető szolgáltató is aranyban határozta meg a nyereményt, és úgy is adta át.) Mindezek alapján ha egyelőre nem érdemes is új történelmi csúcsok megközelítéséről beszélni, de az 1800 dolláros arany rövid távon újra fókuszba kerülhet, és azt követően az emelkedő trend ismét felválthatja az elmúlt kilenc hónap lefelé csorgó tendenciáját.