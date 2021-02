A jövőben is kellenek majd szakmunkások

Próbára teszi a hagyományos foglalkoztatási formákat a gazdaság modernizációja, de minden jel arra utal, hogy fizikai dolgozókra az előttünk álló évtizedekben is lesz kereslet.

Továbbra is munkaerőhiány várható a szakmunkások esetében, hiszen az emberi tudásra, képzettségre és tapasztalatokra a technikai fejlődés és digitalizáció korában is szükség lesz – mondta a Világgazdaságnak Balla Zoltán, a Cvonline.hu állásportál ügyvezető igazgatója. Hozzátette, hogy egyre inkább megbecsülik a jó szakembereket, ami a béreken is érezhető. Korántsem egyértelmű, hogy a fizikai dolgozók iránt csökkenni fog a kereslet a jövőben – ezt már Matheika Zoltán, a Kopint-Tárki Zrt. vezető kutatója jelentette ki a Világgazdaságnak. Az iparszakértő úgy látja, hogy

bizonyos tevékenységi körökből kiszorulhat a foglalkoztatottak jelentős része, eközben más területeken érdemi bővülés várható.

Hangsúlyozta, a koronavírus-válság önmagában is lökést adott a digitalizációs folyamatoknak, várhatóan a robotizáció előrehaladása lesz az egyik fejlődési irány az előttünk álló évtizedekben. Az újonnan alakuló és felfutóban lévő, kevésbé érett iparágakban viszont új munkaintenzív szegmensek is létrejöhetnek – vélekedett a kutató.

A szakember rámutatott, hogy a gazdaság fenntarthatóvá, klímasemlegessé tétele drasztikus szerkezeti átalakulást eredményezhet, ennek során az új iparágakban a kétkezi tevékenységek iránt is élénk maradhat a kereslet. Matheika Zoltán szerint ez a mai fizikai dolgozók számára is nagy esélyt jelenthet, különösen, ha a kormányzatok a struktúraváltást nemcsak zöldberuházásokkal, hanem megfelelő átképzési programokkal is támogatják. A Cvonline ügyvezetője is úgy véli,

a digitalizáció és a pandémia által kiváltott iparági átrendeződések kikényszeríthetik azokat a változásokat, amelyek miatt szükség lehet tömeges átképzésekre.

A Kopint-Tárki kutatója előrebocsátotta: a jövőben új szakterületek fognak megszületni, miközben mások háttérbe szorulnak, a kulcskérdés az újfajta tudások és készségek megszerzésére való képesség lesz. Ám ehhez szükséges az alapkészségek elsajátítása, beleértve a tárgyi készségeket, mint a szövegértés, a matematikai vagy a kommunikációs kompetenciák, amelyeket jelentős részben az általános iskolai tapasztalatok formálnak – hangsúlyozta a szakember. Hasonlóan látja Balla Zoltán is, aki ehhez hozzátette, hogy a képzettség mellett rugalmasságra és folyamatos fejlődési képességre is szükség van, a külföldi munkavállalás esélyeinek növekedése érdekében pedig nyelvtudásra.

Ezek a skillek a korábbiakhoz képest fontosabbá váltak, ráadásul az élethosszig tartó tanulás itt is egyre inkább érvényesül.

Nagyfokú nyitottságra, tanulási hajlandóságra van tehát szükség a szakmunkások esetében is, hiszen nem érvényes már az a tétel, hogy amit egyszer megtanultak a szakmájukról, az hosszú távon is érvényes marad – hangsúlyozta Balla Zoltán. Matheika Zoltán figyelmeztetett: amellett, hogy bizonyos ágazatokban várhatóan csökken a kereslet a kétkezi munkások iránt, fennáll az a veszély, hogy az érintettek nem feltétlenül szorulnak ki mindenestül a munkapiacról, de jövedelmi helyzetük és státuszuk romlani fog.