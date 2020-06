A korrekció kockázatára figyelmezteti a piacokat az IMF

A részvénypiacok és más kockázatos eszközök újabb hullámvölgybe kerülhetnek, ha az új koronavírus még nagyobb mértékben terjed el és ismét le kell állítani a gazdaságot, vagy ha a kereskedelmi feszültségek megint kiéleződnek – erre figyelmeztetett a Nemzetközi Valutaalap (IMF) globális pénzügyi stabilitási jelentésének frissített változatában.

Az értéktőzsdék viharos gyorsasággal kerültek medvepiaci szakaszba tavasszal, azaz a februári csúcsokhoz képest rekord rövidségű idő alatt érte el a zuhanás mértéke a 20 százalékot párhuzamosan azzal, ahogy a koronavírus-járvány és a terjedését akadályozó intézkedések pánikot okoztak a befektetők körében. A március 23-i mélypontokról azonban hasonló gyorsasággal lőttek ki az indexek és újra az év eleji csúcsok felé menetelnek.

A New York-i értéktőzsdén (NYSE) és az elektronikus részvénykereskedelmi rendszerben, a Nasdaq-piacon jegyzett ötszáz legnagyobb tőkeértékű amerikai vállalat árfolyamának változását tükröző index, az S&P 500-as mutató 23 kereskedési nap alatt 34 százalékkal csökkent,

de a fiskális és monetáris támogatásnak köszönhetően mostanra már csak 10 százalékkal marad el értéke a februári rekordoktól.

Az IMF csütörtökön közzétett pénzügyi stabilitási jelentésében rámutatott, hogy

a pénzpiacok optimizmusa és a világgazdasági helyzet alakulása nem áll egymással összhangban. Ez pedig növeli a veszélyét a kockázatos eszközök árkorrekciójának

– hangsúlyozták a valutaalap elemzői, hozzátéve, hogy számos részvénytőzsdén és vállalatikötvény-piacon a túlértékeltség jelei mutatkoznak.

Korrekciót válthat ki a korábban vártnál mélyebb és hosszabb recesszió, a járvány második hulláma és a terjedését fékező intézkedések visszaállítása, vagy a kereskedelmi feszültségek fellángolása. Ronthatja a befektetők hangulatát az is, ha a növekvő gazdasági egyenlőtlenségek hatására tovább szélesedik a globális társadalmi elégedetlenség – hangoztatta a valutaalap, amely arra is figyelmeztetett, hogy a vállalatoknak a hazai össztermékhez (GDP) viszonyított adósságállománya történelmi magasságokba emelkedett, miközben a háztartások eladósodottsága is nőtt.

Ez azt jelenti, hogy számos gazdaság magas adósságszintről indul neki egy rendkívül meredek gazdasági lassulásnak. A bankok nagyobb likviditással és tőketartalékkal rendelkeztek a válság kirobbanásakor, rugalmas reagálási képességüket csődök teszik próbára

– mutattak rá az elemzők.

A figyelmeztetés egy nappal azután hangzott el, hogy az IMF tovább rontotta idei és jövő évi gazdasági előrejelzését. A valutaalap arra számít, hogy idén 4,9 százalékkal csökken a világgazdaság teljesítménye, jövőre viszont 5,4 százalékkal növekedhet. Áprilisban még az idei évre 3 százalékos visszaesést, a jövő évre pedig 5,8 százalékos növekedést prognosztizáltak az elemzők.