A lakásárak elszaladása 2008-at idézi

Az ingatlanárak olyan mértékben felszaladtak a világ számos jelentős gazdaságában, ami már a 2008-as világválsághoz vezető buborékot idézi – figyelmeztetett a Bloomberg Economics, a világhírügynökség gazdaságelemző csoportja.

Számos érv szól az ellen, hogy most is buborékról van szó, mindenesetre a kockázatok nőttek, és még a válságból való kilábalás is kockázatokkal jár

– írta az elemzés.

A kutatók öt indikátor alapján követik, mekkora a kockázata egy jelentős árkorrekciónak a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) egyes tagállamainak lakáspiacain, amelyek közül az ár/albérletár és az ár/jövedelem mutatók mérik az árnyereség fenntarthatóságát.

Az indikátorokból számolt buborékrangsor jelenleg Új-Zéland, Kanada, Svédország és Norvégia piacain jelzi a legnagyobb kockázatot,

ahol az utóbbi két mutató eléri, vagy megközelíti a 200, illetve a 150 százalékot, és az árak reál értelemben 10 százalék körül nőttek az első negyedévben 2020 azonos időszakához képest. Őket követi a rangsorban az Egyesült Királyság, Dánia, az Egyesült Államok és Belgium. Számos OECD-tagországban a mutatók magasabbak, mint a 2008-as válság előtt.

A lakásárakat több tényező együttes hatása tornászta eddig nem látott magasságokba: az alacsony kamatok, a példátlan mértékű állami gazdaságösztönző költekezés, a járványzárlatok miatt keletkező többlet megtakarítások, az alacsony kínálat és a várakozás, hogy a pandémiát erőteljes, az árakat tovább növeli kilábalás követi – írta a jelentésben Niraj Shah közgazdász.

A keresletet növelték az otthoni munka elterjedése és az otthonteremtő állami támogatások is.

Shah szerint az előttünk álló időszak valószínűleg a tűzforróvá vált piac lehűlését hozza, nem a felrobbanását. A kockázati profilok ugyan romlottak, de a kamatok még mindig alacsonyak, a hitelezési feltételek általában szigorúbbak, mint a múltban voltak, és a felügyeletek is keményebb szabályokat alkalmaznak – írta az elemzés.

A kockázatok azonban mindig magasabbak, amikor szinkronban szöknek fel a világban a lakásárak, és a jelenlegi ciklusban pont erről az esetről van szó

– tette hozzá Shah.

Amikor a hitelfelvétel költségei valóban elkezdenek emelkedni, az ingatlanpiacok – és tágabb értelemben a pénzügyi stabilitás szavatolására hozott intézkedések – akkor szembesülnek a kritikus teszttel

– zárta gondolatait.