A lakáspiac lendületet adhat a személyi kölcsönöknek is

Lassan, de megkezdődött a felívelés a személyi kölcsönök piacán az új szerződések összege alapján, és a következő időszakban a járványhatásból adódó bizonytalanság visszahúzódása után, többek között a lakásfelújításoknak köszönhetően emelkedő pályán maradhat ez a szegmens – derül ki az ingatlan.com-csoporthoz tartozó money.hu összeállításából.

A járvány magyarországi megjelenése után hirtelen fordulat történt a személyi kölcsönöknél:

míg 2019-ben havonta 35-55,8 milliárd forint volt az új szerződések egy-egy hónapra eső összege, havi átlagban pedig meghaladta a 46 milliárd forintot, addig 2020-ban jóval alacsonyabb összegeket produkált a piac.

Havonta 13-46 milliárdról volt szó, a havi átlag pedig alig haladta meg a 28 milliárd forintot.

A visszaesés a járvány miatti bizonytalansággal, óvatossággal magyarázható, valamint azzal, hogy tavaly márciusban a pandémia magyarországi megjelenése után életbe lépett adósvédelmi intézkedések 2020 végéig thm-plafont írtak elő a személyi kölcsönökre, ezért a hetekig sok banknál nem voltak elérhetőek ezek a konstrukciók.

Az idén már az élénkülés jeleit mutatja a piac, a szerződéses összeg fokozatosan emelkedik: januárban 23,1 milliárd forintra rúgott, ezt követte a 30 milliárdot meghaladó eredmény, majd márciusban már 37 milliárd feletti összegben kötöttek személyikölcsön-szerződéseket a bankok.

Az idei növekedésben és a következő időszakban várható bővülésben az állami lakásfelújítási program is szerepet kap. Januártól ugyanis a feltételeket teljesítő, gyermeket váró és gyermekes családok visszakaphatják a lakásfelújításra fordított összeg felét, legfeljebb 3 milliót forintot az államtól, és a beruházáshoz kedvezményes, államilag támogatott jelzáloghitelt is igényelhetnek.

Tehát a program keretében 6 millió forintos összegű lakásfelújításnál lehet maximalizálni az állami támogatást.

A money.hu szakértői szerint lehetnek olyan háztartások, amelyek, ha már belevágnak egy ekkora munkába, akkor teljesen felújítják az ingatlant, ami pedig akár 6 millió forintnál nagyobb kiadást is jelenthet. Ennek bizonyos részét pedig akár piaci személyi kölcsönből is finanszírozhatják. Emiatt a program áttételesen segítheti a személyi kölcsönök piacának bővülését is.