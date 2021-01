A magyarok szerint fontos a gazdaság megmentése is

Az Ipsos 2020 végén kiadott elemzésében az egyes hírforrásokba vetett bizalom – a fokozódó vírusveszéllyel összefüggő – erősödéséről számolt be. A vizsgálat eredményei szerint megkérdőjelezhetetlen a vírus megélhetésre gyakorolt negatív hatása (ebben 92 százalékos az egyetértés a felnőtt lakosság körében).

A havi rendszerességgel elvégzett kutatás tavalyi záró kérdése a gazdasági szempontok védekezésben való érvényesítésére vonatkozott.

Az egyes lakossági szegmensek korosztálytól, iskolai végzettségtől, anyagi helyzettől függetlenül nagy egyetértésben nyilatkoztak úgy, hogy

a gazdaság megmentése legalább annyira fontos cél, mint az egészség védelme (átlagosan 85 százalék szemben a 13 százalék ellenzővel).

Bár vidék és főváros összehasonlításban szignifikáns eltérés látható, a budapestiek döntő többsége (79 százalék) is egyetért vagy inkább egyetértett a fenti állítással.

A januári kutatási eredmények szerint a vírus második hullámát és az annak következtében hozott kormányzati intézkedéseket a lakosság változatlanul komolyan veszi.

„A Covid-19 mostanra megjelent a közvetlen környezetünkben is. Szinte nincs már olyan magyar lakos, aki ne ismerne közelről vagy legalább látásból koronavírus által fertőzött, akár súlyosan megbetegedett személyt. A lakosság az ünnepek alatt is igyekezte kerülni a családi, baráti találkozókat, és a gyermekeket is távol tartani minden személyes érintkezéstől. Ezzel összefüggésben tovább gyengült és negatív rekord közeli szintet mutat a rendezvényen való részvételi- és az utazási hajlandóság.” – osztotta meg tapasztalatait Földes Annamária, a kutatás vezetője.

Magyarországon jelenleg százalékos a maszkviselés aránya, melyhez hasonló magas érték nem volt mérhető a Covid-19 vírus tavaszi megjelenése óta. Az országos átlagot is meghaladó szint a fővárosi lakosok (98 százalék) valamint a legidősebb, 60 év feletti korosztály körében mutatható ki (97 százalék).

A nők továbbra is nagyobb óvatosságot mutatnak a védekezés tekintetében, mint a férfiak, kivéve a tömegközlekedési eszközök használatát illetően.

Nemtől függetlenül 48 százalék nyilatkozott úgy, hogy kerüli ezt a közlekedési módot, melynél ugyanakkor az év első felében jóval magasabb értékeket mért az Ipsos.

A kutatás ismét kitért a járvány leküzdésére, illetve a Covid-19 utáni újrakezdésre. Fél évvel korábban még a vakcina megérkezésétől várta a lakosság legnagyobb hányada a járvány lezárását (26 százalékos említés júniusban), míg jelenleg a kormány, illetve a járványügyi hatóság hivatalos bejelentését is fontosabbnak vélik a kérdésben a magyarok, mint a védőoltás puszta elérhetőségét.

A 9 százaléknyi „egyéb” kategóriájú válaszok között többségben vannak a fertőzöttek és elhunytak napi számának, valamint a személyes környezetben tapasztalt megbetegedési vagy halálesetek előfordulásának drasztikus csökkenésére vonatkozó utalások.