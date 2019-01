A magyarországi cégeknek is betehet a Brexit

A 2016-os Brexit népszavazás óta stagnál a brit érdekeltségű cégek száma Magyarországon.

Már most látszik a Brexit hatása a hazai cégvilágban is. 2004 és 2016 között folyamatosan növekedett Magyarországon az Egyesül Királyságbeli befektetők száma. A cégszám növekedés azonban teljesen befagyott a 2016-os Brexit népszavazás óta, a bizonytalanság egyértelműen meglátszik a céginformációs mutatókban – olvasható az Opten közleményében.

Jelenleg mintegy 2300 olyan cég található Magyarországon, amelynek közvetlen tulajdonosai között nagy-britanniai címmel rendelkező céget vagy magánszemélyt lehet találni.

Ha hozzávesszük az összetett tulajdonosi láncokat és a közvetett kapcsolatokat is, akkor összesen 2900 cég köthető a szigetországhoz tulajdonosi vonalon. Ráadásul, a hazai átlagnál jóval nagyobb vállalkozások az érintettek, ennek a 2900 cégnek komoly szerepe van nemzetgazdasági szinten is

– írják a közleményben.

A Brexit hatása nemcsak a cégszám növekedés megállásában látszik, az országhoz köthető cégek alkalmazotti létszáma is csökkent a Brexit indulása óta.

2016 júniusában még 73 ezer alkalmazottat foglalkoztattak a brit érdekeltségű cégek Magyarországon, míg jelenleg már csak 69 ezret. Ez ellentétes a hazai általános trenddel, hiszen összességében valamelyest növekedett az alkalmazottak száma Magyarországon.

A magas cégszámból és alkalmazotti létszámból jól látszik, hogy már a tulajdonosi szerkezeteket vizsgálva is milyen komoly kötődése van Magyarországnak az Egyesült Királysághoz. Valójában ez csak a jéghegy csúcsa, az export/import folyamatokon keresztül és a közvetetett beszállítói láncokon keresztül jóval nagyobb kapcsolódási kör azonosítható a cégek mikrogazdasági szintjén is.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a teljes EU-s és globális piac hullámokat vethet több potenciális Brexit szcenárió esetén is, akkor látható, hogy bizony tömegeket érinthet Magyarországon is a Brexit kimenetele.

Az árfolyamváltozás jótékony hatással is lehet a cégek egy részére, más vállalkozások részére pedig akár végzetes is lehet. Mindezek mellett a vámszabályok esetleges változása is erősen szórhatja a piaci mezőnyt.

A Brexit érintettség tehát nemcsak attól függ, hogy melyik lehetséges irányba halad a kilépési folyamat, hanem az adott cég érintettségi fokától is. Általános érvényű következtetéseket korai lenne még levonni, de az egyértelmű, hogy minél több szálon kötődik valaki az Egyesült Királysághoz, annál nagyobb kockázatot kell futni az elkövetkező időszakban.