A Moody’s szerint közel lehet a recesszió

Az amerikai–kínai vámháború és a Brexit külön-külön is recessziót okozhat a szakértők szerint néhány hónapon belül a világgazdaságban.

A világgazdaság nagy valószínűséggel recesszióba zuhan, ha az Egyesült Államok és Kína három hónapon belül nem köti meg a kétoldalú kereskedelmi megállapodást

– figyelmeztetett a CNBC-nek adott interjúban a Moody’s Analytics vezető közgazdásza. Mark Zandi. A jóslatát a jelenlegi rendkívül törékeny üzleti hangulatra alapozza, amelyet a világ két legnagyobb gazdasági hatalma közötti, tavaly kezdődő vámháború okozott. A Moody’s legfrissebb felmérése szerint az üzleti bizalmi index tíz éve, a pénzügyi válság óta nem volt olyan alacsony, mint most, 14,8 ponton áll.

A kereskedelmi tárgyalások várhatóan a héten Washingtonban folytatódnak a két fél között, de ha nem járnak eredménnyel, akkor az üzleti bizalom tovább romlik.

A növekvő gazdaságot a recessziótól csupán egyetlen dolog választja el: a hit – a hit abban, hogy a gazdaság rendben lesz. És ha elveszítjük ezt a hitet, akkor nincs az a jegybank, amelyik képes lesz visszaadni. Ez a recesszió

– hangsúlyozta a szakértő.

További kockázat lenne a világgazdaság számára az is, ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül távozna az Európai Unióból. Zandi „nagyon szubjektív” jóslata szerint ennek 33 százalék a valószínűsége, ami „kényelmetlenül magasnak érződik”. Ebben az esetben biztosra vehető, hogy az Egyesült Királyság és az EU is recesszióba csúszik, és követni fogja őket a világgazdaság is. Hasonló véleményen van Frederic Neumann, a HSBC ügyvezető igazgatója is, aki emlékeztetett, hogy

a nagy európai gazdaságok lassulása máris globális fenyegetést jelent. Amennyiben a Brexit miatt Európa recesszióba fordul, akkor a feltörekvő gazdaságok – különösen az ázsiaiak – kétfelől lesznek kénytelenek csapást elszenvedni.

Egyrészt az európai kereslet visszaesése rontja majd az exportlehetőségeket, másrészt erősödni fog a dollár, ami soha nem jó a feltörekvő piacok számára – mondta ugyancsak a CNBC-nek.

A teljes cikket a Világgazdaság szerdai számában olvashatja