A munkaerőhiány lassítja a visszatérést a normalitásba

A vállalatok az újraindulás után szinte minden iparágban igyekeznek bővíteni a létszámukat. Ennek ellenére nem találnak elég munkaerőt, aminek számtalan oka lehet:

még mindig sokan kénytelenek otthon maradni a kisgyerekeikkel, nyugdíjba vonultak a koronavírus-járvány miatt, vagy esetleg továbbra is a nagyvonalú munkanélküliségi támogatásokat választják.

Az elemzők várakozásai szerint az Egyesült Államokban a foglalkoztatottság bővülésének üteme egészen szeptemberig mérsékelt maradhat, ugyanis akkor futnak ki a megnövelt munkanélküli-támogatások.

Az Egyesült Államokban áprilisban rekordszámú, 9,3 millió új álláshely nyílt meg – írja a Munkaügyi Statisztikai Hivatal. Így májusban már valamelyest visszaesett a munkanélküliek száma:

496 ezerrel 9,32 millióra csökkent, a munkanélküliségi ráta 5,8 százalékra zsugorodott, és a foglalkoztatottak száma 444 ezerrel 151,62 millióra nőtt. Ezáltal minden egyes munkanélkülire körülbelül egy nyitott állás jut, és ez csak némileg magasabb a 2019-es munkaerőpiaci helyzetben tapasztalt értékeknél.

Ennek ellenére akadnak olyan szakmák, ahol súlyos probléma a munkaerőhiány – derül ki a The Washington Post elemzéséből. Ezek a szakmák, még amellett is, hogy magasabb béreket fizetnek, nem vonzanak elég munkavállalót. A fűrészüzemekben, az állatorvosi klinikákon és a pszichológusi székekben van a legtöbb üresedés. A hosszú távú fuvarokra szakosodott kamionsofőrökből és költöztetőkből is hiány van.

A gazdaság újraindulása során egyes iparágakat is kihívás elé állít a munkaerőhiány. A légitársaságok hihetetlenül gyors keresletnövekedéssel néztek szembe, miután beköszöntött a nyár, és visszatért az amerikaiak utazási kedve. Ezért az American Airlines július közepéig több száz járatát kényszerült törölni, hogy a szolgáltatásait biztosítani tudja az Egyesült Államokban. Szombaton például 120 járatot mondtak le, és napi 50-80 járat törlésére lehet számítani a CNN értesülései szerint.

A munkaerőhiány azt is gátolja, hogy az élet a városokban visszatérhessen a normális kerékvágásba. Miután New Yorkban visszahívták az eddig otthonról dolgozókat az irodákba, a rengeteg ingázó miatt a város metróhálózata nem tudja kiszolgálni az utasokat. A múlt héten rekordot döntöttek az utazások:

a városban megtett utak száma egy hétköznap elérte a 2,5 milliót.

Ezért 114 tervezett járatot kellett törölnie a szervezetnek, miután nem találtak elegendő metróvezetőt. A munkaerőhiány miatt június első három hetében összesen 5355 járatot kellett törölni, ami már most több mint négyszerese a 2020 júniusában törölt járatok számának, így a jövőben is tömeges metróleállások és túlzsúfolt járatok okoznak majd nehézséget.