A növekedési hitelprogram fixben közel százmilliárd forint értékű a lízingpiac részesedése

Az első fél évben több mint 7000 vállalkozás kötött szerződést a növekedési hitelprogram (nhp) fix keretein belül 219 milliárd forint értékben, ezen belül a lízingpiac részesdése 44 százalék, összegét tekintve közel 100 milliárd forint volt – közölte a Magyar Lízingszövetség kedden.

A Magyar Nemzeti Bankhoz kedvezményezett és végig rögzített kamatozású nhp fix program a magyar cégek, elsősorban a kis- és középvállalkozások számára nyújt fejlesztési lehetőséget.

A közlemény idézte Tóth Zoltánt, a Magyar Lízingszövetség főtitkárát, aki kifejtette,

a lízingpiacon belül a nehézgépjárművek beszerzésére az idei első fél évben kihelyezett összeg 15 százaléka köthető az nhp fix programhoz.

A termelő eszközök lízingfinanszírozásában 20 százalékos az nhp fix részesedése, az építőgépeknél pedig 36 százalékot ért el. Az agrárlízing területén a legjelentősebb az nhp fix-konstrukciók aránya, itt elérte a 75 százalékot.

A Magyar Lízingszövetség várakozásai szerint a magyar vállalkozásoknál, köztük is a kis- és középvállalkozásoknál a jövőben is fennmarad a fejlesztési kedv, ehhez segítséget jelentenek az alacsony kamatkörnyezet miatt olcsó és rugalmas lízingkonstrukciók. A szövetség tagvállalatai arra számítanak, hogy az eszköz- és járműbeszerzésekben a következő 1-2 évben is növekedés várható.