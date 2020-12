A palackok fele szilveszterkor pukkan

A járványhelyzet miatt az idén hullámzó volt a Törleynél az értékesítés, a pandémia az exportra is rányomta a bélyegét. A pezsgőpincészet abban bízik, hogy a 2021-es szilveszter már koronavírus-mentes lesz.

A magyar pezsgőpiac évi 20-21 millió palackot forgalmaz, megközelítőleg a felét az év végi szezon adja

– mondta Kovács György, a Törley Pezsgőpincészet Kft. ügyvezetője a Világgazdaságnak.

A cégvezető rámutatott, hogy ezzel az attitűddel Magyarországot azokhoz a piacokhoz lehet sorolni, amelyeken a pezsgőfogyasztás erősen a szilveszteri időszakra tolódik, a szezonon kívül pedig jellemzően csak a kiemelt ünnepi alkalmaknál (születés- és névnapok, házasságkötések, évfordulók) van rá igény.

A Törley éppen ezért évek óta nagy hangsúlyt helyez a „deszezonalizációra”, vagyis arra, hogy a pezsgőfogyasztást minél inkább kihúzzák a decemberi hónapból.

„Ez a törekvésünk leginkább a Hungaria pezsgőmárkánk esetében járt sikerrel, itt az elmúlt esztendőben egyértelmű mennyiségi elmozdulást látunk a szezonon kívüli időszak irányába” – mondta.

A koronavírus-járvány hatásairól Kovács György kifejtette, hogy a tavaszi első hullám egy egy hónapos periódusban jókora visszaesést okozott a pezsgőértékesítésben. Ennek meghatározó oka a gasztronómiai egységek bezárása volt.

Áprilistól kezdődően viszont normalizálódtak az eladások, a nyár elejére pedig az előző évi szintre tért vissza a fogyasztás.

Sőt, mivel többen üdültek belföldön, a vásárlások enyhe növekedést mutattak 2019-hez képest.

Aztán az őszi második hullám ismét elsodorta a vendéglátóhelyeket, az utolsó negyedév pedig újra enyhe mínuszt okozott a pezsgőknél.

„Ezen nincs mit csodálkoznunk, hiszen olyan fogyasztási csatornák záródnak el, amelyek a pezsgő számára elengedhetetlenek. A már említett gasztronómiai szektoron kívül ilyen a travel retail, a színházak, a házibulik vagy a nagy szilveszteri partik. Minden olyan intézkedést megértünk és elfogadunk, amely az emberek egészségét szolgálja, akkor is, ha ez valamelyest csökkenti a forgalmunkat” – mondta Kovács György.

A pandémia nyomot hagyott az exporton is, szintén hullámzó intenzitással. A pezsgőpincészet főbb piacain (Észtország, Svédország, Kanada) év közben szinte semmilyen változás nem állt be, a mostani időszakban viszont ezeket is egyfajta zsugorodás jellemzi.

A Törley ügyvezetője az új évi várakozásokról is beszélt. Szerinte az év első fele – de ebbe akár még a nyár is beleeshet – az élet normalizálódásáról fog szólni, ami érinti a pezsgőfogyasztást is. Kiemelte, hogy számukra örömteli pillanat lesz, amikor a gasztronómia újraindulhat.

Abban is bíznak, hogy a 2021-es év végi szezont és a szilvesztert már úgy fogják megélni, hogy a koronavírust teljes mértékben maguk mögött tudhatják.

Ha ez bekövetkezik, folytatódhat a 2014-től tartó upgrading tendencia a pezsgőpiacon. Ennek lényege, hogy a vásárlók egyre magasabb értékű pezsgőket keresnek.

Ez oda vezetett, hogy bár az elmúlt időszakban az éves fogyasztás stabil volt, vagy legfeljebb pár százalékot növekedett, értékben két számjegyű volt a bővülés.

Meggyőződésünk, hogy a pandémia elmúlásával a világ pezsgőfogyasztása vissza fog térni az eredeti, leginkább értékben növekvő medrébe

– mondta az ügyvezető.

Az ízvilág kapcsán a Törleynél érdekes trendet tapasztalnak: Magyarországon a pezsgőfogyasztás a szárazabb irányba megy el. Határozott igény mutatkozik az édes pezsgők helyett a száraz pezsgőkre. Szembetűnő a 0,2 literes pezsgők térnyerése is.