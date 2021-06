A vállalat történetében rekordnak számító, 351 millió forintos EBITDA eredménnyel zárta a tavalyi évet a munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó Work Force. A társaság a tavalyi 6,9 milliárd forintos forgalmát az idei évben 10 milliárd forint fölé növelné. A Covid-járvány jelentette kihívások ellenére üzleti szempontból jó évet zárt tavaly a Work Force, a cég EBITDA és adózott eredménye is nőtt, árbevétele pedig kismértékben maradt el az egy évvel korábbitól.

A társaság a nem auditált adatok szerint 6,913 milliárd forintos forgalmat ért el 2020-ban, míg egy évvel korábban 6,996 milliárdos bevétellel zárt.

A cég EBITDA eredménye a 2019-est négymillió forinttal múlta felül, és elérte a 347 millió forintot, ami a vállalat történetében rekordnak számít. Az adózott eredmény pedig a 2019-es 295 millióról 319 millió forintra bővült tavaly.

A múlt évben a rekord eredmény elérésén túl jelentős fejlesztéseket is végrehajtottunk. Bővítettük kirendeltség hálózatunkat: Győrben új irodát nyitottunk tavaly novemberben, orosházi képviseletünket pedig egy új irodába költöztettük. Jelenleg országszerte 8 kirendeltséget tartunk fenn, Budapest mellett Tatabányán, Győrben, Veszprémben, Kecskeméten, Orosházán, Miskolcon és Debrecenben is jelen vagyunk

– mondta Czellecz Zoltán, a Work Force operációs igazgatója.

A hálózati fejlesztésen túl a vállalat több éves digitális fejlesztési programot is elindított, melynek keretében már a múlt évben bevezették a szerződések digitális aláírását a diák munkavállalók esetében, és a tervek szerint az év második felében a felnőtt kölcsönzött munkaerő esetében is átállnak erre a megoldásra.

Az informatikai fejlesztések keretében korszerűsítik a háttér kiszolgáló rendszereket, ami jelentős előrelépést hoz az automatizációban, komoly mértékben csökkentve ezzel az adminisztrációs és logisztikai terheket, valamint erősítve a digitális HR szolgáltató pozíciót.

A 100 százalékban magyar tulajdonú cég a múlt évben indította el új, RPO (recruitment process outsourcing) szolgáltatását, ami azoknak a vállalatoknak nyújt segítséget, amelyek folyamatosan nagyobb számú új munkatárs felvételét tervezik és ehhez nem áll rendelkezésre a megfelelő létszámú HR csapat cégen belül. A Work Force szakemberei az ügyfelek igényei szerint a toborzás-kiválasztási feladatok egy részét, vagy akár egészét elvégzik a megbízó helyett a szolgáltatás keretében. A lehetőség iránt már a múlt évben is tapasztalható volt érdeklődés, és a Work Force várakozásai szerint 2021-ben már több ügyfelük is él majd a szolgáltatással.

A múlt év a Covid-járvány miatt átrendeződést hozott a munkaerő-kölcsönzési és -közvetítési piacon is. Tavaly tavasszal a krízis kezdetén sok foglalkoztató jelentősen csökkentette a kölcsönzött munkaerő létszámát, ami komolyan érintette a szolgáltatókat és több cég ki is lépett a piacról. A visszarendeződés már 2020-ban elkezdődött, de úgy látjuk, hogy még korántsem ért véget és a piaci környezet lehetőséget kínál arra, hogy nagyot lépjünk előre. Az idegenforgalom területén tevékenykedő cégek szinte a nulláról indulnak újra, számukra a felmerülő munkaerő-gondok kezelésére a kölcsönzött munkavállalók jelenthetik az egyik megoldást. A piaci lehetőségek, a tavaly megkezdett fejlesztéseink, valamint új szolgáltatásunk fogadtatása alapján ambiciózus tervet fogalmaztunk meg erre az évre, 2000 fő feletti kölcsönzött létszámmal és 10 milliárd forintot meghaladó árbevétellel számolunk. E cél elérésében és a középtávú stratégiánk megvalósításában kulcsszerepet kap a határon túli munkaerő toborzás, valamint a szellemi pozíciókba történő közvetítés és kölcsönzés is