A szépségipari cégek tizede végleg bezárt

A kormány jelentősen kibővítette a munkahelyvédelmi bértámogatási programba bevont ágazatok körét, de várhatón így sem lesz könnyű a foglalkoztatási szintet megőrizni.

A legtöbb vállalkozás a tartalékai végén jár, ezért sokuk legfeljebb lassíthatja, de teljesen nem akadályozhatja meg, hogy elküldje alkalmazottait. Arra kell készülni, hogy lesznek elbocsátások – mondta a Világgazdaságnak Perlusz László, a Vállalkozók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára, miután megjelent a Magyar Közlönyben a vonatkozó kormányrendelet a munkahelyvédelmi bértámogatás által érintett tevékenységi körökről. Bár a lezárások a tervek szerint két hétre szólnak, a kormány vállalta, hogy márciusban a jogszabályban rögzített munkahelyek esetében a bér 50 százalékát kifizeti.

Ám, mint a vállalkozói érdekképviselet vezetője rámutatott, valamekkora saját erővel kell rendelkezniük a cégeknek, enélkül az új támogatás csak tompíthatja a folyamatokat. Ugyanakkor Perlusz László szerint a bértámogatás kiterjesztése érdemi segítség a bajba jutott cégeknek, amelyeket ő maga is arra biztat, hogy ragadjanak meg minden lehetőséget. Az ugyanis a legfontosabb, hogy megőrizzék a működőképességüket, máskülönben az újraindulásuk sokkal nehezebb lesz. Rámutatott, hogy a jelenlegi támogatási rendszer TEÁOR-alapú, de míg a HoRaCe- (hotelek, éttermek, kávézók) szektor egy részét kevésbé, másokat súlyosan érinti a válság.

E kört mindenképpen kártalanítani kellene valahogy, de nem a TEÁOR alapján, hanem rászorultsági elven.

A járvány kezdete óta Budapesten ötszáz szépségipari vállalkozó adta vissza az engedélyét, országosan több mint háromezer – mondta a Világgazdaságnak Stuhl Andrea, az Első Magyar Minősített Szépségipari Szakemberek Egyesületének alelnöke. A területen az országban 20-30 ezer vállalkozás működik, azaz már

csaknem a tizedük tönkrement, a mostani kéthetes bezárás pedig tovább ronthat a helyzeten.

A nagyobb szalonokat Stuhl Andrea szerint segíti a bértámogatás, de az egy-két főseket nem. Azt tekintené nagy segítségnek, ha a tízmillió forintos, nullaszázalékos kamatú kölcsön lehetőségét is kiterjesztenék a szépségiparra, főként mert sok szalon – főként a Nyugat-Dunántúlon és a fővárosban – a turizmusból él, de a rendezvények hiánya is nagy érvágás a számukra. Az év végéig meghosszabbított kedvezményes Széchenyi-hitelkonstrukciók szintén nagy segítséget nyújthatnak a likviditás megőrzése szempontjából. Finomítani kellene a központi hitelinformációs rendszerről (KHR) szóló, közel tízéves törvényt is, a passzív KHR-listások száma nagyon magas a devizahitel-probléma miatt, illetve, mert a tartozás kiegyenlítése után is öt évig szerepel a listán az egykori adós, ami gátat szab a segítő jellegű hitelkonstrukciók igénybevételének.

Az autósiskoláknak is be kell zárniuk két hétre, a vizsgáztatásokat pedig határozatlan időre felfüggesztették a hatóságok. Az oktatás kizárólag elektronikusan történhet. Böröcz Mátyás, a Magyar Autósiskolák Szövetségének elnöke szerint az autósiskolák főként az adminisztratív foglakoztatottaik után kérhetik a bértámogatást, mert a legtöbb oktató vállalkozóként dolgozik. Számukra most azon túl, hogy nem tudnak dolgozni, az a fő probléma, hogy a kata bevételi határát hárommillió forintra módosították, ez főként a legkisebb, egyautós iskoláknak okoz gondot.

Óriási jelentőségű, hogy a bértámogatást a kereskedelemre is kiterjesztik, a támogatás mindenképpen segíteni fogja a foglalkoztatási szint megtartását – válaszolt a Világgazdaság kérdésére Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára. Ám szerinte

nem a mostani két hét számít, hanem az, hogy az elmúlt hónapokban felhalmoztak-e elég tartalékot a vállalkozások.

Ám – mutatott rá – még a tartalékok megléte sem jelenti, hogy mindenkit meg tudnak majd tartani, de a támogatás egyértelműen segíti, hogy minél nagyobb arányban lehessen megőrizni a munkaerőt.

Vámos György elsődlegesnek tartja a járvány elleni védekezést. Hangsúlyozta, hogy a kormányrendelet nagyon világosan kimondja, ki tarthat nyitva, ki nem, továbbá azt is, hogy a kivételeken kívül eső üzleteknek zárva kell tartaniuk, vagyis átvevőpontként sem üzemelhetnek. Perlusz László megjegyezte: a vállalkozásokat érintő veszteségek azon múlnak, hogy meddig tartanak a lezárások, de – tette hozzá – az érdekegyeztetésben részt vevő gazdasági szereplők és a kormány elmentek a falig. Ennél több üzlet már nem tarthat nyitva.