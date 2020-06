A turistacsoportokra várni kell

A Magyar Beutaztatók Szövetsége szerint ázsiai és amerikai turistacsoportok őszig biztosan nem szerveződnek, de európaiak is csak akkor, ha már nem lesz a be- és kiutazókra kötelező a kéthetes karantén.

Bár sorra enyhítenek a járvány miatt elrendelt korlátozásokon az egyes országokban, a csoportos utaztatók egyelőre nem találják a kiutat a járványhelyzetből. A teljesen lenullázódott piac újraindítására addig semmi esély, amíg a nemzetközi turizmust gúzsba kötő kötelező karanténszabályokat mindenhol vissza nem vonják. Ezen a téren az összeurópai járványgörbe kedvező alakulásával javulhat a helyzet, és a várakozások szerint június közepén már érdemi változásokat tapasztalhatnak az utazni készülők.

A szervezett utaztatás még hónapokig aligha tud megkezdődni, sehol sem indulhattak el a turistabuszok, és a szállodahajók érkezésére sem lehet augusztus közepe előtt számítani

– mondta a Világgazdaságnak Lázár Judit, a Magyar Beutaztatók Szövetségének (Mabeusz) elnöke, a távol-keleti turistákra szakosodott EETS Budapest ügyvezető igazgatója. A szakember hozzátette, hogy a március előtti foglalások 10 százaléka még él júliusra, ennek ellenére kevés esélyt lát arra, hogy meg is jelennek a külföldi csoportok, hiszen a nemzetközi határnyitásokról és a karanténszabályokról lassan érkeznek és sokszor ellentmondóak a hírek.

Már nem a járvány, hanem a bizonytalanság fékezi a turizmus újraindulását, aminek következtében egyre több nemzetközi rendezvényt, kiállítást és konferenciát halasztanak 2021-re, sőt 2022-re is – tudtuk meg a Mabeusz elnökétől. Az üzleti és más hivatalos rendezvények időpontjai így egyre későbbre tolódnak, és velük együtt a tervezett bevételek is úsznak, a tavalyi 16 milliárd forintos beutaztatói piacot épp a szezonkezdetnek számító márciusban bénította meg a Covid–19-járvány.

Lázár Judit nem titkolja, hogy a helyzet rosszabb, mint amire számítani lehetett, erre utalnak az egyre hosszabb távú halasztások. Kezdetben még júniusra tették át a márciusi, áprilisi és májusi kiállításokat, konferenciákat és egyéb nemzetközi céges rendezvényeket, majd őszre, de már az év végében is egyre kevesebben bíznak. Hatásos és elérhető védőoltás nélkül a járvány újra fellángolhat, és ennek eshetősége a hosszú távú tervezést is megnehezíti. Ami már most biztos, az az, hogy szeptemberig Ázsiából és Amerikából sem indulhatnak útnak szervezett turistacsoportok, ami alapjaiban írja felül a budapesti turizmus jövőképét és várható bevételeinek nagyságrendjét.

A teljes cikk a Világgazdaság pénteki számában olvasható