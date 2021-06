A turizmus után az export van veszélyben

A thaiföldi exportot és a gazdaság talpra állását is veszélyeztetik az ország gyáraiban sorra kirobbanó kisebb koronavírus-járványok. A 76 tartományból 11-nek több mint 130, elsősorban feldolgozóipari üzemében jelent meg a vírus, köztük olyanokban, amelyek nemzetközi márkák beszállítói.

South China Morning Post beszámolója szerint 2015 óta 329 multinacionális cég használta ki az ország által kínált kedvező befektetési lehetőségeket.

Thaiföld lett többek között a Toyota egyik legnagyobb külföldi gyártója és a cég ázsiai központja is, ahonnan a mintegy húsz országban végzett munkát felügyelik és irányítják. Emellett több más multi is az országban rendezte be regionális központját, például a svájci Nestlé, a kínai Huawei, az amerikai ExxonMobil, az európai Michelin, a japán Nissin Foods és a világ harmadik legnagyobb égetettszesz-gyártója, a Suntory.

A járvány az ország 3,4 millió embert foglalkoztató 6300 termelőegységének egyelőre csak a töredékét érinti, elsősorban az elektronikai cikkek, a gumikesztyűk és az élelmiszer kivitelét veszélyezteti

– mondta a Reutersnek Kriengkrai Thiennukul, az iparszövetség (FTI) alelnöke. Szerinte egyelőre túl korai felmérni a valós hatásokat, de az biztos, hogy az exportkiesés súlyos veszteséget okoz, mivel a turizmus összeomlása után ez tartotta életben a gazdaságot, tavaly a GDP 45 százalékát tette ki. Az év első három hónapjában az előző év azonos időszakához képest több mint 1,5 milliárd dollárral nőtt az autó- és alkatrészkivitel, a gumikesztyűk iránti nemzetközi keresletnek köszönhetően a gumiáruk és nyersgumi exportja is jócskán megugrott.

A kivitel teljes értéke az első negyedévben 2,3 százalékkal emelkedett éves bázison, a további gazdasági kilátások azonban nem túl biztatók.

A járvány miatt az egymást követő második hónapban romlott az FTI ipari hangulatindexe, májusban 82,3 pontra csúszott vissza az áprilisi 84,3-ről, és a múlt hónapban a kormány is visszavágta az idei növekedési kilátásokat, 1,5-2,5 százalékra a korábban várt 2,5-3,5 százalékról. A GDP tavaly 6,1 százalékkal zsugorodott.

Csúszik a nyitás utolsó szakasza a briteknél

A koronavírus indiai (delta) variánsa miatt négy héttel elhalasztotta a brit kormány a korlátozó intézkedések feloldásának utolsó szakaszát, amely az eredeti tervek szerint jövő hétfőn kezdődött volna. Ez azt jelenti, hogy Angliában továbbra is kötelező marad a maszkviselés, és változatlanul arra kérnek mindenkit, hogy lehetőleg dolgozzon otthonról. A vendéglátóipari létesítmények belső tereiben továbbra is tartani kell a távolságot.

Linda Bauld, az Edinburgh-i Egyetem közegészségügyi professzora szerint a haladék nagyobb védettséget biztosít, hiszen módot ad még több ember beoltására. Az ötven éven felüliek közül még kétmillióan nincsenek beoltva, és az országrész felnőtt lakosságának a 43 százaléka nem kapta meg a második adagot. Ismét nő a napi megerősített esetek és a vírusfertőzés miatt kórházban ápoltak száma, és az új fertőzések több mint 90 százalékát már a deltavariáns okozza.