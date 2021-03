Afrika legnagyobb beruházását is fenyegetik az iszlamista felkelők

Az afrikai kontinens legnagyobb volumenű beruházása, egy 60 milliárd dolláros földgázlelőhely-fejlesztés is veszélybe került a hétvégi iszlamista támadások során – adta hírül a Financial Times. A Total visszahívta a mozambiki Cabo Delgado tartományba delegált embereit, és leállította a projektet.

A francia energetikai nagyvállalat több partnerével közösen végzett beruházása egyedülálló Mozambikban, azonban idén másodjára kell felfüggeszteni a munkálatokat, ugyanis az országban egyre gyakoribbak a 2017 óta előforduló dzsihadista támadások.

Dozens of people were killed in an attack on the northern #Mozambique town of #Palma this week 🇲🇿

The province of Cabo Delgado, where the town is located, has since 2017 been the target of a simmering Islamist insurgency linked to Islamic State. pic.twitter.com/43zuvO3mH8

