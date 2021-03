Aggódik az EKB a kereslet miatt

Veszélyes spirál fenyegeti az európai gazdaságot a járvány miatt, ezért indokolt, hogy az Európai Központi Bank a bizalom fenntartása érdekében tovább pumpálja a pénzt

– mondta szombaton a jegybank főközgazdásza, Philip Lane. Nem csak Európában aggódnak emiatt, az amerikai Federal Reserve chicagói elnöke, Charles Evans is arról beszélt Lane-t megelőzően:

félő, hogy az euróövezet a japán csapdába esik, amelyet a vérszegény infláció és a hosszú távra is gyenge növekedés jellemez a laza pénzügyi kondíciók ellenére.

Az elhúzódóan alacsony gazdasági aktivitás ránehezül a termelékenységre, rontja a vállalkozások mérlegét, aláásva a bizalmat, és ezek a rövidtávú folyamatok hosszabb távra negatív spirált indíthatnak el – mondta Lane a European House – Ambrosetti tanácsadó cég szervezte fórumon. „Világos kockázat, hogy az önbeteljesítő káros dinamika kitart, a bizonytalan gazdasági kilátások miatt a háztartások, a cégek és a kormányok visszafogják a kiadási terveiket, ez az összkereslet csökkenéséhez vezet, ami igazolja a jövőbeli bizalomvesztést” – mondta. Hozzátette, az EKB ez ellen a folyamat ellen küzd.

Az EKB, akárcsak a Fed, rekord alacsonyan tartja kamatait és kötvényeket vásárol fel, és arra biztatja a kormányokat, hogy egyelőre tartsák magasan a költekezést.

Miközben azonban Washington hatalmas, 1800 milliárd dolláros újabb gazdaságsegítő csomagot fogadott el, az Európai Unió kilábalási alapja csak vontatottan lendül működésbe.

Az európai oltási kampány jóval lassabb, ezért a kilábalás is hónapokkal később kezdődhet meg, mint a tengerentúlon, ahol sokan már az infláció felgyorsulására fogadnak, ami felhajtja a hosszú állampapírok hozamait. A 10-éves kötvény hozama már 200 bázisponttal haladja meg a hasonló német papírét, ami több, mint egyéves csúcs, mivel az eurózóna inflációja legalább még évekig az EKB két százalékos célja alatt maradhat, miközben az EKB alacsonyan tartja a hitelköltségeket. Az euró árfolyama a napokban az 1,18-as támasz alá, öthónapos mélypontra gyengült a dollár ellenében.

Európa lemaradása aggasztó – mondta pénteken a chicagói Fed-elnök Evans is újságíróknak. Az EKB-n nagy a nyomás, nehezen fog tudni növekedni az összkereslet, és ez az amerikai exportot is érinti – tette hozzá. Még Evans előtt a héten San Francisco Fed-elnöke, Mary Daly is hasonlóan nyilatkozott, elkerülendő példaként említve Japánt. „De most nem is Japán a legfontosabb példa, hanem az európai országok” – tette hozzá. Az európai infláció főleg a munkaerőpiac tartósnak ígérkező gyengélkedése miatt marad alacsony, ami fékezi a bérek emelkedését – írta jegyzetében Anatoli Annenkov, a Société Générale szenior európai közgazdásza.