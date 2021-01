Aki most gyorsan lép, az jár a legjobban

Több mint félmillió háztartásban terveznek lakásfelújítást, de egyelőre nagy kérdés, hogy a támogatásra jogosultak közül mennyien és mennyiért korszerűsítenek majd.

Az idei évre 300 milliárd forinttal kibélelt otthonteremtési program több mint felét szánja az otthonfelújítási elem finanszírozására a kormány, hangsúlyozva, hogy a keret felülről nyitott, azaz újratölthető. Erre szükség is lehet, hiszen a felújítási kedv az állami támogatási program októberi bejelentése után rendkívüli mértékben megugrott, és a 2008-as csúcsidőszakot idéző szintre repítette a mutatókat a hatmillió forintos számlák felének átvállalására szóló kormányzati ígéret – derül ki a lakossági szándékokat kutató felmérésekből. A legutóbbi ilyen a GKI–Masterplast lakossági terveket szondázó kutatása, amely szerint

egy éven belül 570 ezer lakás és családi ház kisebb-nagyobb mértékű felújítására kerülhet sor.

Persze a felújítást tervezők nem mindegyike jogosult a családok otthonteremtését és a korszerűsítést támogató programra, amelyből – ha mindenki, aki csak tervezi, valóban felújítana – egyenletesen elosztva alig több, mint negyedmillió forint támogatás jutna minden egyes igénylőnek.

A program azonban maximálisan hárommillió forint támogatást ígér hatmillió forint elköltése esetén.

Várhatóan nem fogja teljes egészében kimeríteni a lehetőséget az idén felújítást és korszerűsítést tervező családok többsége, de hogy pontosan meddig mennek el, arra az első prognózisok egyike, a Wienerberger lakossági felmérése lehet támpont. Eszerint legfeljebb kétmillió forintnyi, vagy annál kisebb összegű támogatást terveznek igénybe venni a családok. A mértéktartás oka, hogy bármekkora támogatáshoz ugyanannyi önerőt kell hozzátenni.

A szűk keresztmetszet nem az építőanyag lesz, sem falfestékből, sem tetőfedő anyagokból nem lesz hiány – ígérik a gyártók és a kereskedők, akik egyelőre, másokhoz hasonlóan csak az esélylatolgató felmérésekből tudnak tájékozódni. Eszerint

a korszerűsítést tervezők többsége tetőcserére és homlokzatfelújításra készül, a legtöbben pedig a belső falak festésére.

Átfogó felújításra és korszerűsítésre jellemzően csak költözéskor, azaz használt lakás vásárlásakor költenek az ingatlantulajdonosok, akiket a gyermekvállalás, illetve a gyerekeik elköltözése késztet még esetleg hasonlóan jelentős beruházásra – fejtette ki a Világgazdaságnak Ács Erzsébet, a Lakberendezők Országos Szövetségének (LOSZ) elnöke. A nemzetközi átlagnál jóval kevésbé mobil, keveset költöző magyar családok így jellemzően mindössze kétszer, 15-20 évente fordítanak nagyobb felújításra. A költséges munkálatokat a legtöbb lakásban az elavult nyílászárók cseréje és a fűtési rendszer korszerűsítése teszi szükségessé, amivel akár a teljes támogatási keretüket kimeríthetik.

A várható szakemberhiány és az elszálló kivitelezői díjak veszélye ugyancsak folyamatos téma a programmal kapcsolatban, amiből a tényleges felújításra készülők számára praktikusan az következik, hogy

mielőbb le kell szerződni a munkálatokra, és mihamarabb meg kell rendelni a szükséges anyagokat.

A LOSZ elnöke megerősítette, hogy bizonyos szakemberekből nemcsak most, hanem mindig hiány van, elsősorban a minőségi munkavégzésre képes burkolókat és asztalosokat kell mielőbb lekötni, mert többségüknek már most hosszú hónapokra előre tele van a naptára. Ugyancsak nagy érték a piacon a modern berendezésekhez is értő fűtésszerelő, a korrekt áron és jól dolgozó ács, víz-gáz-, valamint villanyszerelő. Bár a vállalási díjak hatalmas különbségeket mutatnak, az anyagköltség összege a legtöbb beruházás esetén meghaladja a munkadíjét, ami komoly probléma lehet a költségvetés készítésénél.

A támogatást ugyanis csak megosztva, a munkadíjra és anyagköltségre 50-50 százalékban elosztva lehet igényelni, miközben egy több százezer forintos klíma vagy nyílászáró beszerelése még számlával sem éri el a beépített termék árát.

Piaci szakértők szerint nem lehet kizárni a számlavásárlás elterjedését, bár a program az építőipar kifehérítését szolgálná. Átláthatóbb megoldás, ha a termékek árából igyekeznek lefaragni a vevők. Erre máris szakvásárok és akciók szerveződnek, minden korábbinál jelentősebb lakossági igényt garantálva a szokásos kiállítói kedvezményekre, akár 40 százalékos engedményre bírva a csatlakozó cégeket, mint például a Home Info úttörőnek számító tavaszi online rendezvényén.