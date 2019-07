Aktívak a láncok az ingatlanpiacon

Több tucat ingatlant hirdettek meg zömében kiadásra, néhányat pedig eladásra a láncok. Míg a bérleti kínálat gazdag, áruház létesítésére beépített telket is nehéz találni.

Minimálisra szűkíti a kiskereskedelmi láncok moz­gásterét a pláza­stop­törvény. Több piaci szereplő szerint évente 10-15 üzletnyitás felelne meg az egészséges fejlődésnek, ehhez képest a hatályos jogszabályok mellett 4-6 új egység létesítése is siker. Mivel a terjeszkedés 400 négyzetméter felett erősen szabályozott, többen a felújítások felé fordultak. Míg egy szupermarket rekonstrukciója 400-500 millió forintot vihet el, addig egy hipermarketnél 1,5-1,7 milliárddal kell számolni. Igaz, a felújítások esetében is meg van kötve a láncok keze, adott alapterületen belül sem mozgathatják szabadon a falakat, egyesek csak három-négy hetet, mások viszont három-négy hónapot is vártak már a hatósági jóváhagyásra.

Jogkövető társaságként a piaci szereplők a plázastoptörvény betartásával működnek, de többen is változtatásokat szorgalmaznak.

Így például a cégek szerint érdemes lenne rugalmasabban kezelni a boltáthelyezést, vagyis ha valaki bezár A pontban egy üzletet, és tőle pár száz méterre, B-ben nyitna egy kényelmesebbet, modernebbet, az hadd valósíthassa meg ezt a cserét. A vásárlóknak ugyanis nemcsak a nagyobb tér, hanem a parkoló megléte is kiemelt szemponttá vált. Mások szerint ha olyan látványos fejlődésen átesett városokra tekintünk, mint a Mercedes-, illetve az Audi-gyár hatására kivirágzó Kecskemét vagy Győr, nem biztos, hogy 400 négyzetméteresnél kisebb áruházakkal ki lehet elégíteni a nagyszámban érkező új lakók igényeit.

