Állások százezreit érinti az automatizáció

Ha egy ország megfelelően reagál a mesterséges intelligenciával érkező változásokra, akár évtizedes hátrányt is ledolgozhat – véli Jakab Roland, a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke.

A Mesterséges Intelligencia Koalíció (MIK) 74 alapítóval indult tavaly, de a tagok száma ma már meghaladja a 180-at, és a hat munkacsoportban több mint ötszáz szakember dolgozik – mondta a Világgazdaságnak Jakab Roland, az MIK elnöke. Átfogó eredményeik alapján szeptemberre elkészítenek egy akciótervet, és az év végén jön a stratégia is, de a részletek megvalósításáról az Országgyűlés dönt majd.

Addig is az egyes munkacsoportok vizsgálják a témában az üzleti együttműködés lehetőségét, dolgoznak egy központi magyar mesterséges intelligenciával (MI) foglalkozó weboldal fejlesztésén.

Elkezdték felmérni azt is, hogy az MI milyen hatást gyakorol majd a hazai munkaerőpiacra, hogyan épülnek be a technológiák az egészségügyi intézmények folyamataiba, és hogyan lehet kibervédelmi eszközökkel védeni a mesterséges intelligenciát. Lényegesnek tartják a társadalom tájékoztatását is, hogy közérthetővé váljon a technológia, és eloszlassák a félelmeket, hiszen a mesterséges intelligencia egyszerű, mindennapi dolgokat könnyít meg.

Jakab Roland kiemelte, hogy a munkaerőpiacot átalakítja ugyan az MI, mivel algoritmusok és szoftverek fogják kiváltani az ismétlődő, manuális feladatokat, de számos új munkahelyet is létrehoz. Nem csak kutatókra lesz szükség, hiszen az áram területén sem csak mérnökök és energetikusok, hanem villanyszerelők is dolgoznak. Például a képek annotációja is nagy lehetőség: világszerte már több leszakadó térségben alakítottak ki olyan munkaköröket, amelyeknél az algoritmusokat tanítják a képek felismerésére (például egy számítógép előtt ülve beírják, hogy egy kutya látható az adott képen).

