Amerika is szárnyakat kaphat az idén

Pozitív és negatív prognózisok között őrlődnek az amerikai légitársaságok vezetői, akik a felívelésben biztosak ugyan, de az idejét eltérően látják. A tavalyihoz hasonlóan az idei év is vízválasztó lesz a légi közlekedésben.

Irigységgel tekintenek az amerikai légitársaságok vezetői Kí­nára, ahol legalább a belföldi forgalom visszatérhetett a rendes kerékvágásába. A kínai hatóságok erélyes járványellenes fellépése annyiban biztosan meghozta a gyümölcsét, hogy októberben a belföldi légi utasforgalom már csak 1,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Amerikában a legfrissebb összesítés szerint októberben 374,5 ezer belföldi járatot teljesítettek, 46 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál.

Elég volt a tavaszi három hónap ahhoz, hogy lenullázza a szektor utóbbi húsz évben elért növekedését.

A nagy légitársaságok vezetői abban biztosak ugyan, hogy a kereslet egy csapásra meglódul, a kérdés csak az, hogy mikor. Scott Kirby, a United Airlines vezére arról panaszkodott a The Wall Street Journalnek, hogy most a következő negyedévre szóló terveik megvalósulásában bízhatnak, míg korábban az egyéves kitekintésük is szilárd talajon állt.

Az újrakezdésbe vetett hit azonban önmagában kevés egy stabil menetrend összeállításához, úgyhogy sokan kénytelenek a vakrepülést választani. Belföldre még csak-csak össze lehet tákolni egy menetrendet, a nemzetközi, különösen a transzkontinentális járatoknál viszont előre nem látható akadályokat okoznak a lezárások.

Idén éles küzdelem folyik majd a kisebb tortából a minél nagyobb szelet kihasításáért, de a nemzetközi vonalakon az észszerűségi szempontok überelik a kockázatvállalást, ám az e téren hagyományosan erős Unitedet, a Deltát és a világelső American Airlinest is az óvatosság jellemzi. Ez utóbbi leállította manchesteri, prágai és reykjavíki járatait, és a nászutasok sem velük repülnek a nyáron Velencébe.

Európa háttérbe szorul, helyette a közeli Karib-térségbe és Latin-Amerikába szállítanának több helyre is több utast. A kieső útvonalakra hamar rárepültek a riválisok, a JetBlue Airways például keskeny törzsű, olcsón üzemeltethető gépeivel kínál alternatívát a Londonba utazóknak.

A válságra adott válaszok tehát a járatok ritkításától, illetve leállításától az új gépek beszerzésén át az új úti célok tucatszámra való felvételéig, meglehetősen széles skálán mozognak. A Delta Air Lines vezére, Ed Bastian a vakcinázás pozitív hatására alapozva már tavasztól fellendülést vár, Ben Minicucci, az Alaska Airlines főnöke nyárra a 2019-es forgalom 80 százalékát vizionálja, míg Scott Kirby a Unitedtől 2021 végére, a nyájimmunitáshoz való közelítés remélt időszakára teszi az utazási kedv és hajlandóság járvány előtti szintjének visszatértét.

A brit vírusmutáció év végi megjelenése a példa rá, hogy a terveket napok alatt felülírhatja a valóság.

Pedig a december 27. aranynap volt az évben, az Egyesült Államok repülőterein 1,3 millió utast ellenőriztek, annyit, mint egy legforgalmasabb márciusi napon.

Mindenesetre aki jól tervez, és időben lép, az nyertesen jöhet ki a légi közlekedés legmélyebb válságából.

Az eddig megtett lépések inkább a terjeszkedést célozzák:

a United öt év után februárban visszatér a New York-i JFK nemzetközi repülőtérre, a Southwest Airlines északra kacsintva, történetében először épít ki bázist a chicagói O’Hare nemzetközi repülőtéren, és Kaliforniában erősít, míg az északkeleten erős JetBlue Miamiban landoló turistajáratokkal színezi kínálatát.

A Southwestnél maga a járatüzemeltetés is előtérbe kerül, hogy a kényszerszabadságról visszahívott dolgozók ezreinek tudjanak munkát adni. A gazdaságélénkítő és munkahelymegőrző washingtoni óriáscsomag év végi elfogadásával március végéig garantálva van az ágazat túlélése.

A flottájában lévő kiöregedett Airbusok lecserélésére sem lát kedvezőbb időpontot az Alaska Airlines, Ben Minicucci szerint a légtérbe visszaengedett takarékos Boeing 737 MAX-okra való átállásuk miatt nagyon kedvező feltételeket tudnak most elérni a gyártónál.

Az üdülőjáratokra szakosodott Allegiant számára rossz hír, hogy az elemzők szerint a korlátozások feloldása után az emberek előbb a kiesett szórakozási és szabadidős programjaikat próbálják bepótolni, a repülés, az utazás csak ezek után jön majd a sorban.

A távol élő családtagok felkeresése is nagy lökést ad majd az iparágnak

– hangsúlyozza Raymond James, a Savanthi Syth elemzője, hozzátéve, hogy egyelőre a szörnyűségesnek ígérkező januáron kell túljutniuk a légitársaságoknak.

Köztük az Allegiantnek, amely fél évre előre hirdetett menetrendjét egyévesre írta át annak nyomán, hogy törzsközönségének a 60 százaléka már tavaszi, 70 százaléka pedig a nyári vakációs szándékát jelezte előre.

Greg Anderson pénzügyi igazgató biztos abban, hogy

a szórakozást a vakációval ötvöző turizmus a leggyorsabban felpattanó üzletág lesz, amelyből ők is profitálhatnak majd.