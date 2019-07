Annyi pénz van a családvédelmi támogatásokra, amennyi kell

A családvédelmi akcióterv minden elemére annyi pénzt szánnak, amennyi szükséges.

A költségvetési keret felülről nyitott, így a családvédelmi akcióterv minden elemére annyi pénzt szánnak, amennyi szükséges, a – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Novák Katalin közölte, az első héten 2500-an igényelték a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, a kormány várakozásai szerint pedig egy év alatt 10 ezer családnak tudnak segíteni ezzel a kedvezménnyel.

Az idén 5 milliárd, jövőre pedig 10 milliárd forintot irányoztak elő a támogatásra a költségvetésben, de a pénz nem fogy el, ha többre lesz szükség, akkor többet is tudnak szánni rá.

– hangoztatta az államtitkár.

Elmondta, a támogatást az államkincstárnál kell igényelni, majd hat hónap áll rendelkezésre az adásvételi szerződés megkötésére. A 2,5 millió forintot nem kell megelőlegezni, a kincstár az autókereskedővel intézi majd a folyósítását, és a pénz teljes mértékben önerőként is felhasználható, amennyiben hitelre is szükség van a jármű megvásárlásához – tette hozzá Novák Katalin.

Elmondta azt is, hogy nagycsaládosnak azok számítanak, akik legalább három gyereket nevelnek, de a magzatot is beszámítják a 12. hét után, a gyerekek pedig – a támogatás szempontjából – a családi pótlék folyósításának ideje alatt számítanak, kivéve a fogyatékkal élő gyerekeket, mert ők élethosszig figyelembe vehetők.

A kedvezménnyel egyedülálló szülők is élhetnek, és nincs semmilyen jövedelmi korlát

– fűzte hozzá az államtitkár.

Jelezte, a támogatásért cserébe egy Családbarát Magyarország feliratú matricát kell kiragasztani a hátsó szélvédőre, továbbá a vásárlástól számítva három évig nem lehet eladni az autót.

Novák Katalin az M1 aktuális csatornán elmondta azt is, hogy a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását kiterjesztették a legfeljebb egy éve forgalomba helyezett és maximum kétezer kilométert futott tesztautókra is, és a kedvezmény összevonható az elektromos autó támogatással is.

Az államtitkár kiemelte, a családvédelmi akciótól azt várják, hogy a fiatalok majd könnyebben és gyorsabban tudnak gyereket vállalni, hosszútávon pedig azt remélik, hogy a magyarság ismét egy fiatalodó nemzet lesz és újra gyarapodik.

Szeretnének segítséget nyújtani a családalapításhoz, a család bővüléséhez egyebek mellett a bölcsődei rendszeren keresztül is, ennek érdekében 95 milliárd forintra emelték az új bölcsődei férőhelyek létrehozására szánt keretet – mondta Novák Katalin.