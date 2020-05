Áprilisban emelkedett a beszerzésimenedzser-index

Továbbra is nagyon erős szűkülést mutat az áprilisi beszerzésimenedzser-index (BMI), a válaszadók az előző hónaphoz képest is kedvezőtlen folyamatokról számoltak be, de a 33,6 pontos érték magasabb a márciusi 28,5 pontál – közölte hétfőn a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT). Az idei mutató a valaha volt legalacsonyabb áprilisi érték.

A korábbi legalacsonyabb áprilisi értéket (40,0) 2009-ben mérték a pénzügyi válsághoz köthető hatások miatt.

A felmérésben vizsgált részindexek jellemzően enyhén emelkedtek márciushoz képtest, ennek mértéke egy esetben sem érte el a 10 százalékpontot.

A termelési mennyiség indexe nőtt márciusi értékéhez képest, de 50,0 pont alatt maradt, amivel a termelt mennyiség csökkenését jelzi az előző hónappal összevetve. A mostani érték mélyen átlag alatti, 1995 óta soha nem volt alacsonyabb az index értéke áprilisban.

A foglalkoztatottsági index az elmúlt hónaphoz hasonlóan áprilisban is csökkenésre utal, harmadik alkalommal.

Az index értéke nagyobb lett a márciusinál, és átlag alatti, 2009 után a második legalacsonyabb áprilisi érték.